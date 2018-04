Megrendezték az ország legnagyobb plus size divatbemutatóját - Fotók

A rendezvényen a fiori fashion vonultatta fel a 2018-as tavaszi-nyári kollekcióját, amely osztatlan sikert aratott a résztvevők körében.Több mint száz molett nő gyűlt össze a fővárosban, hogy megtekintse a fiori fashion legújabb fazonjait egy hazánkban egyedülálló, oldott hangulatú plus size divatbemutatón múlt csütörtökön.A pódiumon a cég által kiválasztott tíz modell mutatta be a 2018-as tavaszi-nyári ruhakollekciót egy félórás show keretében, majd az est hátralévő részében Földiné Sánta Ibolya, az immár 20 éves fiori fashion alapító-tervezője kötetlen beszélgetés formájában tartott stílustanácsadást az érdeklődőknek.A rendezvény és a kollekció minőségéről sokat elárul, hogy Falusi Mariann, az est házigazdája hazavitte a fiori fashion által tervezett ruhát, amit a színpadon viselt. Pedig molett énekes egyébként korábban arról beszélt, sokszor neki is problémát jelent, hogy a ruhaboltokban sosincs akkora méret, ami rávaló.„Általában beállok az ajtóba és megkérdezem, hogy van-e valami a méretemben, de a magyar plázákban szinte esélytelen vagyok, bárhová megyek" – fogalmazott Falusi Mariann.Földiné Sánta Ibolya, a cég alapító-tervezője szintén azt emelte ki, a plus size nőknek korábban örülniük kellett, ha egyáltalán találtak maguknak ruhákat.„Ma már egyre nagyobb a választék a piacon, de a duci hölgyek is szeretnének divatosan öltözni. Mi sem mutatja ezt jobban, hogy egyetlen szék sem maradt üresen a nézőtéren" – mondta Földiné Sánta Ibolya.A vártnál is nagyobb sikeren felbuzdulva a fiori fashion hagyományteremtő jelleggel a jövőben évi két alkalommal szeretné majd megszervezni a bemutatót. Igény érezhetően lenne rá.