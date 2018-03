Megszületett Európa legnagyobb uralkodócsaládjának legifjabb sarja

Kislánya született Madeleine svéd hercegnőnek. "Anya és gyermeke jól vannak" - közölte pénteken a svéd királyi palota.Európa legnagyobb uralkodócsaládjának legifjabb sarja péntekre virradóra látta meg a napvilágot. A kislány Madeleine hercegnő és férje, Christopher O'Neill harmadik gyermeke.O'Neill, aki jelen volt a szülésnél, örömmel számolt be arról, milyen izgatottá tette, hogy újabb fővel gyarapodott a család.Madeleine hercegnő XVI. Károly király és Szilvia királyné legfiatalabb gyermeke. Most született kislánya valószínűleg sohasem lép trónra, mivel kilencen vannak előtte a trónutódlási sorban. A trón várományosai között megelőzi Viktória hercegnő és két gyermeke, valamint két saját testvére, a kétéves Nicolas és a négyéves Leonore is.A svéd királyi család szép számú utódnak örülhet, egyetlen más európai uralkodócsaládban sincs ennyi gyerek. Az újszülött hercegnő a svéd király és királyné hetedik unokája. Legidősebb unokájuk, Estelle hercegnő februárban töltötte be hatodik évét.Madeleine hercegnő üzletember férjével Londonban és New Yorkban élt második gyermekük megszületéséig. O'Neill nem tartott igényt semmilyen hivatalos királyi címre 2013 júniusában megkötött házasságuk után, és az udvari rivaldafénytől is távol tartja magát.