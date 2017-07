Megvan az ország Szerelemtortája! Recept + videó

Ezeregyéjszaka-torta

Hozzávalók (8 adagra):

Elkészítés:

Érzelmeinket nem könnyű szavakba önteni, de aki szokott sütni, nagyon jól tudja, hogy egy-egy isteni tortával vagy süteménnyel csaknem mindenki levehető a lábáról. Legyen émelyítően édes, mert azt szeretik a férfiak? Vagy könnyed habos, gyümölcsös? Areceptoldal és apályázatot hirdetett, amire olyan tortarecepteket vártak, amik egyetlen kritériumnak felelnek meg, de annak maximálisan: leveszik az embert a lábáról.Közel száz recept versengett az ország Szerelemtortája címért, amit mindvégig nagy érdeklődés és figyelem kísért: több mint kétezer szavazat érkezett a pályaművekre. A végső döntést a Nosalty.hu zsűrije hozta meg, akik a tortákat elnézve nem voltak könnyű helyzetben, hiszen a legjobbak közül szinte bármelyik megérdemelhette volna a címet.Döntésük alapján az Ezeregyéjszaka-torta nyert végül és vált az ország Szerelemtortájává 2017-ben, Posta Luca nyertes receptje szerint. A látogatók szavazatai alapján a Pirosbogyós-macarontorta, az Oreokeksz-torta és a Málnás-fehércsokoládés-sajttorta végzett az első helyeken. Igazi ízkavalkád volt tehát a verseny, de most nézzük, mit lehet tudni a nyertes tortáról!Az ország Szerelemtortájának választott Ezeregyéjszaka-torta igazi cukrászati költemény. Piskótájában a mandula, a pisztácia és a fügelekvár íze dominál, némi fahéjjal és zöld kardamommal bolondítva, mascarpone-s krémjéből pedig nem hiányozhatott a narancsvirágvíz és a citromhéj sem. Kevesen tudnának ellenállni neki...- Hagyományt szeretnénk teremteni a Szerelemtorta díj megalkotásával, amit terveink szerint mostantól minden évben megválasztunk majd. Gratulálunk az Ezeregyéjszaka-torta készítőjének, alig várjuk, hogy élőben is megkóstolhassuk a nyertes receptet! - nyilatkozta Weiler Péter, a Randivonal.hu-t üzemeltető cég vezetője.A piskóta: 110 g finomliszt, 90 g mandula (őrölt, lehet mandulaliszt is), 2 db tojás (L-es), 150 g cukor, 75 g napraforgó olaj, 170 g joghurt, 10 g sütőpor, 60 g pisztácia (durvára tört), 1 teáskanál fahéj (őrölt), 1 teáskanál zöld kardamom (őrölt), 1 csipet szerecsendió (őrölt), 4 ek fügelekvár (kenéshez).A krém: 400 g mascarpone, 100 g habtejszín, 70 g porcukor, 7 g zselatin, 12 teáskanál narancsvirágvíz, 1 citromból nyert citromhéj, 1 citromból nyert citromlé.A piskóta: A lisztet, mandulát, sütőport, pisztáciát és a fűszereket öntsük egy keverőtálba, és keverjük őket össze. A két tojást a cukorral és egy pici sóval verjük fel jó alaposan. Adjuk hozzá a száraz hozzávalókat, majd a joghurtot és az olajat is. Keverjük addig, amíg homogén tésztát nem kapunk. Egy 18 cm átmérőjű tortaformát vajazzunk ki, majd a tésztánk felét adagoljuk bele (ha van még egy formánk, akkor a másik felét öntsük abba), és előmelegített sütőben 30-35 percig süssük 175 C-on. Amikor a piskóta kész, a formába tegyük a maradék masszát, és süssük ugyanúgy.A krém: A mascarpone-t, a tejszínt és a porcukrot egy mixerrel alacsony fokozaton kezdjük el felverni. Közben folyamatosan öntsük hozzá a narancsvirágvizet. Érdemes közben kóstolgatni a krémet, hogy az ízlésünknek megfelelő aromát kapjunk. Adjuk hozzá a citrom levét és héját is, majd mikor egy szép kemény krémet kaptunk, adjuk hozzá az előkészített zselatint (adjunk hozzá annyi vizet, amennyi ellepi, és melegítsük fel, de ne túl forróra), és alaposan keverjük a krémbe. Tegyük hűtőbe legalább fél órára. Amikor a két piskótánk megsült és kihűlt, tegyük vissza az egyik lapot a tortaformába. Kenjük be fügelekvárral, és a krém kicsivel kevesebb, mint a felét oszlassuk el a piskótán, majd jöhet a következő lap. Járjunk el hasonlóképp ennél is. A tetejére tegyünk krémet, hagyjunk annyit, amivel később körbe tudjuk vonni a tortát. Díszítésképpen a torta tetejére pisztáciát, egész kardamomot és virágszirmokat (kék mályva, rózsa, narancsvirág) szórtam, még fügével díszítettem, amit egy kevés, ehető aranyporral hintettem meg.A tortát természetesen elkészítette a Nosalty csapata. Nézze meg az erről készült videót!