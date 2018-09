Milyen a tökéletes pasi?

Tökéletesnek lenni nem könnyű, sokszor még az ideális szintjét is nehéz megütni. Főleg, ha mindenki mást vár az embertől. Az egyiknek pénz kell, a másiknak vörös rózsás romantika, a harmadik viszont már beéri a hétköznapi törődéssel is. Egy kutatás szerint például jó, ha a pasi borostás és vastag a szemöldöke, de mérvadó a mosoly – pláne, ha keretezi egy kis rosszfiús beütés – és a humorérzék is.



Nicki Minaj amerikai rapper, dalszerző például maga is humorral kezeli a kérdést: „Az ideális férfi számomra egy öreg fehér hapsi, aki egy zöld papírlapon figyel" – mondja. Madonna viszont a látszaton túli lényeget keresi: „Én az erőszakos bunkókra bukok. Szeretem ezt a fajtát, de szeretem azt is, ami ennek a tulajdonságnak a másik oldala. Merthogy minden nagyon macsón viselkedő fickó igazából egy beijedt kislány.



Szóval érdemes megnézni, mi van a felszín alatt" – fejti ki egy interjúban. Jennifer Lawrence színésznő szerint Mr. Tökély biztos hagyja, hogy ő önmaga legyen: „Ha nem ilyen, akkor minek van? Akkor akár maradhatok egyedül is " – magyarázza. Irina Shayk szupermodell pedig arra vágyik, amire a nagy többség: hűségre, őszinteségre, vagyis egy olyan férfira, aki tudja, hogy kell bánni a nőkkel.