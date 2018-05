Minden eddiginél több szórakoztató műsor a TV2-n

A médiacég minden eddiginél több sajátgyártású műsorral készül az év második felében, amik között fikciós sorozat, kaland-reality, nagyszabású showműsor és vetélkedő is szerepel. A TV2 Csoport év végéig négy új csatornát is elindít a sport, film és sorozatcsatornák palettáját színesítve.



2018. május 8-án prezentálta a TV2 Csoport új programstruktúráját Fischer Gábor. A programigazgató emlékeztetett, hogy két évvel ezelőtt szintén ezen a szakmai eseményen jelentették be a cégcsoport nagyszabású portfólió bővítését és programinvesztícióját, aminek eredménye már jól látszik a nézettségi adatokon. A tudatos tervezés eredményeként 2018 áprilisára csupán 2 százalékpontnyi különbség van a TV2 Csoport és az RTL portfóliójának átlagos napi közönségaránya között, ami 2016 májusában – amikor a portfólióbővítés bejelentése megtörtént - még 12.4 százalékpont volt.



A verseny a legfőbb konkurenssel egyre kiélezettebb és ahogy azt Fischer Gábor prezentálta, továbbra sincs megállás. A TV2 Csoport soha nem látott mennyiségű sajátgyártású műsorral készül átvenni az elsőséget a nézettségi versenyben az év második felében. Olyan népszerű műsorok érkeznek új évaddal, mint a Ninja Warrior Hungary és a Korhatáros szerelem, emellett pedig több vadonatúj formátum is bemutatkozik a TV2 képernyőjén, amit szintén az IKO Műsorgyártó készít majd.



A TV2-n a sztárok mindig új oldalukat mutatják meg, így van ez A Nagy Duettben és a Sztárban Sztárban is. Idén ezt a hagyományt követve érkezik az NBC nagysikerű show-ja, az I can do that – Csak show és más semmi, amiben az ismert embereknek olyan színpadi produkciókat kell betanulniuk, amit korábban sohasem próbáltak. Ez lehet akár egy akrobata előadás, tánckoreográfia, bűvész show, vagy éppen sportteljesítmény, a lényeg, hogy saját határaikat túllépve egy számukra teljesen idegen terepen kell lenyűgözniük a közönséget.







A Vigyázat, gyerekkel vagyok! és a Vigyázat, szülővel vagyok! után újabb, az egész család számára kikapcsolódást nyújtó formátum érkezik, gyerekekkel a főszerepben. A What would your kid do adásaiban kisgyermekes szülők versenyeznek. Feladatuk egyszerűnek tűnhet: nincs más dolguk, mint megtippelni, hogy a gyermekük különböző helyzetekre vajon hogyan reagál majd, ha anyuciék nincsenek vele? Ez persze rengeteg vicces, megható, vagy épp meglepő szituációt szül majd. A nyeremény kiválasztása szintén a család szeme fényének feladata lesz, ami miatt a szülők olykor fogják majd a fejüket.







A Pénzt, vagy éveket! sikere után nem volt kérdés, hogy hasonló, tippelgetős játékkal is készül a TV2. ASztárok és párok adásaiban most nem a civil játékosok életkorát találgatják majd a vállalkozó kedvű celebek és a nézők, hanem azt kell kitalálniuk, hogy az előttük álló sok idegen közül vajon kik alkotnak egy párt? A műsor házigazdája Kasza Tibi lesz.







Néhány hete a TV2 már bejelentette, hogy a gasztroműsor műfajból is nagyágyút vásárolt. 2018-ban érkezik a MasterChef VIP, amiben ismert emberek igyekeznek bizonyítani, hogy a konyhaművészet területén is kiemelkedőt tudnak alkotni. A világ legsikeresebb televíziós főzőshowjának helyi változatai már 58 országban bizonyítottak, és most Magyarországon folytatják hódító útjukat.







Nem lenne teljes a programkínálat reality nélkül. A TV2 ezen a területen is újat mutat: egy teljesen új, kaland-realityt készít, amiben vakmerő sztárok igyekeznek legyőzni fizikai és pszichés korlátaikat és egymást úgy, hogy közben együtt is kell működniük. Egy mesés sziget fogságában, összezárva kell hajmeresztő próbatételeket teljesítenük. Az utazás várhatóan életük egyik legnagyobb kalandjának ígérkezik.



A TV2 Csoport továbbra is kiemelt hangsúlyt fektet a kábelportfóliójára, ami először tavaly decemberben lett a legnézettebb kábelportfólió 18-59-ben, teljes napon, majd idén márciusban és áprilisban is megszerezte az elsőséget. Tehát az elmúlt öt hónapban három alkalommal már a TV2 kábelportfóliója volt a piacvezető. A számok nyelvén ez azt jelenti, hogy míg 2016 májusában 9.7 százalékpont volt a különbség az RTL kábelportfólió javára, tavaly ilyenkor (május 17.) ez már csak 2.3 százalékpontra olvadt, idén áprilisra pedig megfordult a sorrend és a TV2 Csoport kábelei a legnézettebbek. (18-59-ben, teljes napon)



A sikerek mellett a cégcsoport folyamatosan vizsgálja a terjesztői és nézői igényeket. A mind teljesebb szolgáltatás érdekében az év végéig négy új csatornát indít, így az év végére tizenöt csatornás portfólióval rendelkezik majd.



A Mozi+ gyors és jelentős sikerére alapozva, illetve azt látva, hogy a filmekre az igény töretlen, sőt növekszik, a TV2 Csoport még idén elindítja az újabb filmcsatornáját Moziverzum néven. Kínálatában ugyanúgy megtalálhatóak lesznek sikerfilmek, nagy klasszikusok, mint díjnyertes alkotások.







A piacot feltérképezve világossá vált, hogy a magyar közönség még mindig nagyon szereti a klasszikus sorozatokat, legyen szó családregényről, vagy éppen krimiről. Ezen nézői igény kiszolgálására Jocky TV néven új sorozatcsatorna indul, aminek kínálatában már jól ismert közönségkedvenceket nézhetik meg a műfaj rajongói. Mások mellett a Dallas sorozat és a Peter Falk által világsikerre vitt Columbo is a csatornakínálatát színesíti majd.







Tovább bővül a cégcsoport sportportfóliója, a Bajnokok Ligája, a Premier League, az NHL és a Moto GP mellett a világ – sokak által - két legjobb klubcsapatát felvonultató spanyol bajnokság, a La Liga, valamint az olasz bajnokság, a Serie A is a TV2 Csoport kínálatát erősíti ősztől. A két bajnokság mérkőzései a két új csatornán, a Spíler2-n és a Spíler3-on lesznek láthatók.



A sajátgyártású műsorok lehető legszínesebb kínálatával, valamint új kábelcsatornák indításával a TV2 Csoport nem titkolt célja, hogy rövid időn belül az ország legnézettebb televíziós csatornacsaládjává váljon.