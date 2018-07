Mostantól bárki repkedhet Vasemberként, akinek van 340 ezer fontja a ruhára - Videó

Vasember, a Marvel szuperhőse ruhájával bővült a londoni Selfridges áruház kínálata: a testtel irányított, sugárhajtású ruhából mindössze kilenc darabot bocsátanak áruba, darabját 340 ezer fontért (123 millió forint).A Vasember-ruha a pilóta karjára és hátára erősített, öt darab, kerozin hajtotta mikrogázturbinából, valamint háromdimenziós nyomtatással készült részekből áll. Az öltözéket a test mozgatásával lehet irányítani.A csaknem 27 kilogrammos ruhát az igazi Vasemberként is emlegetett brit feltaláló, Richard Browning által alapított Gravity Industries nevű technológiai vállalat készíti., noha a Selfridges közelében tartott szerdai bemutatón Browning mindössze néhány méter magasra emelkedett vele biztonsági okokból.Browning szerint a ruha percenként négy liter üzemanyagot fogyaszt lebegő helyzetben, vagyis 3-4 percig kényelmesen lehet repülni vele. A cég jelenleg azon dolgozik, hogy meghosszabbítsa a repülési időt.Az érdeklődők alaposan szemügyre vehetik az öltözéket az áruházban és le is tesztelhetik azt a VR (virtuális valóság)-technológia révén.Akik úgy döntenek, hogy meg is vásárolnak egy öltözéket, képzést kapnak a használatáról.A Vasember-filmekben Robert Downey Jr. alakítja a szuperhőssé átalakuló Tony Stark milliárdos gyáriparost.