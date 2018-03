Napelemparkokat telepít a Mol

Tiszaújvárosban, Százhalombattán és Füzesgyarmaton épít villamos energiát termelő napelemparkokat a Mol, az innovatív és alternatív technológia terjesztése része a társaság stratégiájának - mondta Fasimon Sándor, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.



A Mol három üzemében márciusban indul az építkezés összesen 37 hektáron, a napelemparkok várhatóan az év végéig elkészülnek, és a megtermelt zöldáram mintegy 9000 tonna széd-dioxid-kibocsátást vált majd ki - ismertette. A barnamezős beruházás költsége több milliárd forint, a pontos összeget a Mol üzleti titokként kezeli - mondta az MTI kérdésére Fasimon Sándor.



A társaság saját forrásból fedezi a költségeket, és a beruházás megtérülő lesz, mert a projektet a kötelező átvételi támogatás (KÁT) feltételei szerint valósítják meg, ennek keretében a Mavir szabályozott áron veszi át a megtermelt energiát húsz évig. Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) államtitkára hangsúlyozta, nemzeti és európai célrendszert is szolgál a Mol beruházása. A Mol ügyvezető igazgatója elmondta: a naperőművek összesen 18 megawatt kapacitással működnek majd, és több mint 9000 háztartás áramszükségletét biztosítják.



Fasimon Sándor közölte, a Mol 2030-ig szóló stratégiájában a megújuló energiatermelés mellett is elkötelezte magát. Felidézte, hogy a társaság idén januártól Mol Limo néven közösségi autómegosztó szolgáltatást is kínál, és hamarosan több száz elektromos töltőt állít fel a régióban a Next-E konzorcium keretében. Az NFM energiaügyért felelős államtitkára kitért arra, hogy a Mol csoport meghatározó része a magyar gazdaságnak, az egyik legnagyobb költségvetési befizető, valamint kiemelkedő vállalatcsoport a térségben is.



Aradszki András közölte, a beruházás hozzájárul Magyarország megújuló energetikai vállalásainak teljesítéséhez is. Hozzátette, kellő egyensúlyt kell kialakítani a háztartási méretű kiserőművek termelése és a nagy, ipari méretű, megújuló forrásból származó áramtermelés között. Az államtitkár kiemelte, a magyar energiastratégia célja a megújuló energiák rendszerbe állítása, részarányuk növelése, valamint az atomenergia alkalmazása annak érdekében, hogy egyre nagyobb legyen Magyarországon a széd-dioxid-kibocsátástól mentes energiatermelés aránya.