Nem ismerték fel Madonnát: elferdült a szája a botoxtól - fotó, videó

A napokban a Met-gálán nem ismerték fel Madonnát, annyira átoperáltatta magát, ám legutóbb az internetre feltett videóján már a szája is ferde. Az Instagramra legutóbb kitett képén sminkkel persze úgy néz ki, mintha 16 éves lenne. Rajongói hevesen dicsérik is, csak néha-néha kap egy-egy keményebb kritikát. A Met-gála partija után az angol DailyRecord nevű lap fel is hívott egy plasztikai sebészt, hogy megtudják, szerinte mi nem stimmel Madonna az arcával. - írja a BorsOnline A fotón sminkben egyébként szinte hibátlan az arca, egy korábban feltett videóján, amin viszont sminkelik, jól látszik, hogy a művelet elején botrányosan néz ki. A szája ferde a vélhetően elszúrt botoxtól, és rengeteg a bőrhiba rajta, amik már a kozmetikai beavatkozások nyomai lehetnek.– Ha már túl sok botox van az arcbőrben, elcsúszik az egyensúly, felemás lesz az arc. A püffedt hatás miatt macskanő, vagy macskafiú lesz a páciensekből - mondta a lapnak az angol plasztikai sebész, Dr Nicola Willis.Hollywoodban erre elég sok a példa, macskanő lett Melanie Griffith-ből, Priscilla Presley-ből, míg Mickey Rourke-ból pedig macskafiú.