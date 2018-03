Nem kispályáztak a tolvajok, 500 kilós harangot loptak

Elloptak egy 500 kilogrammos bronzharangot a venezuelai Cumana város egyik temploma elől.



Jesus Senior atya elmondása szerint a tolvajok alig néhány órával a nagyhét ünneplésének kezdete előtt, vasárnap hatoltak be a Szent Inez templom udvarára, ahol a 18. századból származó harang állt.



"Senki nem talál magyarázatot arra, hogyan tudták elvinni ezt a harangot. Normális esetben négy férfi is alig bírja megemelni" - mondta Orlando Ramos, a községi tanács tagja.



Senior atya arra kérte a tolvajokat, mutassanak megbánást és vigyék vissza az ellopott harangot. Egyelőre azonban a kőtalapzat, amelyen a harang áll, üres maradt.



Venezuela az olajár esése és rossz gazdálkodás miatt történelme egyik legsúlyosabb gazdasági válságát éli át. Az ellátási nehézségek miatt többször került már sor súlyos zavargásokra, tömeges tiltakozásokra. A kormánytól független Cesap nevű szervezet szerint hétfő óta több bronzszobor és tábla is a válság áldozatául esett. Az ország néhány városában így előbb-utóbb eltűnik a kulturális örökség - panaszolta a szervezet.