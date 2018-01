Nyolcrészes sorozatban viszik képernyőre A rózsa nevét

Nyolcrészes televíziós filmsorozat készül Umberto Eco világhírű könyvéből, A rózsa nevéből.A sorozatot John Turturro és Rupert Everett főszereplésével 19 héten át forgatják a római Cinecitta Studiosban - közölte a produceri feladatokat végző Tele München Gruppe.Stesano Fresi olasz színész, aki szintén szerepet kapott a sorozatban, így osztotta meg örömét:"Ma egy új kaland kezdődik"A Tele München olasz partnerek közreműködésével készíti a sorozatot. A film készítése várhatóan 26 millió euróba kerül.Stefano Fresi mellett az olasz művészek közül Fabrizio Bentivoglio és Greta Scarano kapott szerepet, velük játszik Sebastian Koch (The Lives of Others), James Cosmo (Braveheart - Heartless) és Richard Sammel (Inglourious Basterds, The Strain).Az 1980-ban megjelent regényből 1986-ban készült szintén nagy sikerű mozifilm Sean Connery főszereplésével.A történet William von Baskerville ferences szerzetesről szól, aki egy alpesi kolostorban több gyilkosság szemtanúja lesz.A 2016-ban elhunyt Umberto Eco olasz író-filozófus első regénye volt A rózsa neve, mely a nyolcvanas évek legnagyobb regényszenzációja lett. A humor és a játékosság elemeit sem nélkülöző, többrétegű mű középkori köntösbe bújtatott, kosztümös bűnügyi regényként és filozófiai alkotásként egyaránt olvasható.A negyvenhét nyelvre lefordított könyv hibáit a szerző 2011-ben korrigálta és a latin idézeteket is lefordította.