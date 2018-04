Olasz hét a Kossuth Rádióban

Április 23-tól a budapesti Olasz Nagykövetség és a Kossuth Rádió közös tematikus programja határozza meg a Kossuth műsorfolyamát. Az olasz hét célja a Magyarország és Olaszország között meglévő jó kapcsolat ápolása.



A Kossuth Rádió 180 perc című műsorában már hétfőn reggel beszélgetést hallhatnak az Olasz Nagykövetség munkatársával. A Közelről olyan érdekes témákkal foglalkozik, mint a magyar pilóták olaszországi képzése vagy a mediterrán diéta jótékony hatásai. Ha kíváncsiak arra, hogy miért egészséges a paradicsomkúra vagy miként folytatják megszokott életmódjukat Magyarországon a vendéglátásban vállalkozók, hallgassák meg a Kossuth Rádió erről szóló összeállításait.



A Napközben stábja a Pál utcai fiúk olaszországi sikerét, illetve a könyv apropóján létrejött Füvészkert Alapítvány és Grund Alapítvány tevékenységét vizsgálja. A Tér-idő az olasz kultúra nyomait kutatja hazánkban, de említést tesz Garibaldi seregének magyar szabadságharcosairól, és azokról a kutatókról is, akik Olaszországban váltak világhírűvé. A hétvégi Nagyítás című műsor az olasz filmművészet értékes darabjainak archiválásáról, közkinccsé tételéről szól, sok-sok filmbejátszóval kiegészítve. A Regényes történelem a „Mátyás és az itáliai kultúra" témakört dolgozza fel, amelynek különös jelentőséget ad, hogy 2018-as év Mátyás király emlékéve hazánkban. A Megújuló értékeink feleleveníti a Visegrádi palota rekonstrukciós munkálatait, a műsorból egyebek között megtudhatják, hogy az olaszok milyen információkkal segítették a magyar építészek munkáját.



– Nagy örömmel adunk teret annak az értékes tartalomnak, amit az olasz nagykövetséggel közösen gyűjtöttünk a tematikus hétre készülve. Tudtuk eddig is, hogy a két ország ezer szállal kapcsolódik egymáshoz, de mindig találunk olyan érdekességeket, apróságokat, amelyek kiegészítik közös tudásunkat egymás kultúrájáról. Bízunk benne, hogy a hallgatók is örömüket lelik a rádiózásban, és megmerítkeznek kicsit az olasz kultúrában – mondta Mucsányi Mariann, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója.



Olasz tematikus hét április 23-29. között a Kossuth Rádió műsorán!