Önvezető taxiszolgáltatás indult Tokióban

Folyamatosan fejlődik a csongrádi sporttelep - Felújítják az öltözőket is

Nem lehet azt mondani, hogy Csongrádon még a fű sem nő. A sporttelep igényeihez mérten most egy fűnyíró traktort szereztek be, amely nemcsak a pályán dolgozik majd, de a városban is besegít.