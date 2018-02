Örömhír! Kulcsár Edina babát vár - fotó

Nem igazán tudom leírni nektek, hogy mit is érzek! Egyelőre még én sem tudom felfogni, hogy kisbabánk lesz!Hihetetlenül boldog vagyok, hogy mi is átélhetjük ezt a csodát.

Az az igazság, hogy még várni szerettünk volna a bejelentéssel, de a hasam rohamosan növekszik, így nem szeretném tovább rejtegetni, illetve SAJNOS már megjelent 1 vagy 2 cikk ezzel kapcsolatban a múlthéten... Szomorúan tapasztaltam, hogy az emberek fittyet hánynak egy kismama kérésére, csak azért, hogy megmutassák a világnak, ők írnak róla először, ezzel belegázolva az érzéseimbe...

Habár még nagyon az elején vagyok, de már most is nagyon szép dologként élem meg ezt az időszakot. Én szerettem volna először megosztani veletek a nagy hírt, de ez most így alakult. A babám egészsége érdekében hamar túltettem magam ezen, ( hiszen nem szabad idegeskednem), de emberi oldalról nagyon csúnya dolognak tartom... Hiszek a sorsban, így azt gondolom ezt majd ,,ő" elrendezi!

Most minden erőmmel az anyaságra szeretnék koncentrálni. Remélem ti is velünk együtt örültök majd a ,,kis Edina“ vagy ,,kis Csuti" érkezésének, mert mi már nagyon várjuk! Ma jelent meg a BEST Magazin, amiből minden apró részletet elvoshattok és megnézhetitek a gömbölyödő pocakomat is.