Ősszel visszatér a képernyőkre Jakupcsek Gabriella?

Ennél jobb hírt nehezen kaphatnának a tévénézők: újra láthatják Jakupcsek Gabriellát. A népszerű tévésre - úgy tűnik - szemet vetett az ATV. A csatorna az őszi évadban tervezi bevetni Jakupcseket, aki egy saját műsort kapna - írja a Blikk “Több gyártócéget is megkerestek már, ám egyelőre még csak körvonalazódik a dolog, nem született meg a konkrét döntés. Egy azonban biztos, a jelenlegi tervek szerint Jakupcsek Gabriella az őszi évadban az ATV-n tér vissza a képernyőre, ráadásul egy saját, új műsorral. Ezt az is alátámasztja, hogy a vezérigazgatóval, Németh S. Szilárddal is találkozott, nemrég tárgyaltak az együttműködésről" - nyilatkozta a lapnak egy informátor.Németh S. Szilárd minderre csak annyit reagált: “Jakupcsek Gabriella az a szakember, akivel bármelyik csatornánál szívesen dolgoznának, úgy tudom, több megkeresése is van" - azaz noha nem erősítette meg az információt, de nem is cáfolta, ahogyan maga Jakupcsek sem, aki annyit nyilatkozott csak a bulvárlapnak: “Erről nincs mit mondani."Mint ismert, a tévést egyik pillanatról a másikra küldték el anno az MTVA-tól. Később a TV2-n volt egy saját, ötadásos műsora Egymás szemében címmel, legutóbb pedig arról számolhattunk be: webes videósorozatot indít , amelyben olyan nőket szólít meg, akik képesek voltak felállni a padlóról.