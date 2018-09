Partitúra - zenés ismeretterjesztő sorozat szerdától a Dunán

Partitúra – kulturális felfedező sorozat indul Magyarországon Miklósa Erika operaénekesnő és Batta András zenetörténész idegenvezetésével. Az új magyar zenés ismeretterjesztő sorozatot minden szerdán 20.35-től láthatják a nézők a Dunán.Ez a mottója a Virtuózok zsűrijéből is jól ismert páros, Miklósa Erika operaénekesnő és Batta András zenetörténész új műsorának. A Partitúra alkotói Novák Péter rendezésében közösségi élmények, közös értékek, kiemelkedő emberek után kutatnak. Olyan országos túrára csábítják a nézőket, ahol a muzsika és más művészeti ágak, a hagyományok és az új teremtések, a mesterek és a fiatal tehetségek turistajelzését követhetik nyomon.– A műsorban a zene különböző műfajait járjuk körbe. Nemcsak klasszikus zene lesz a műsorban, hanem könnyűzene, népzene, világzene, és az ezekhez tartozó műfaji sajátosságok is megjelennek majd. Miklósa Erika és Batta András kulturális érdeklődése rendkívül széleskörű, ezért társművészetek is tiszteletüket teszik a képernyőn: képzőművészeti, irodalmi, táncos momentumok is láthatók lesznek. Rendkívül izgalmas és energikus utazásra hívjuk a nézőket: mint egy élő műsorban, nálunk is egymást követik a vendégek, különböző helyszíneken. A beszélgetések mellett a produkcióknak is fajsúlyos szerepe lesz. Sokszor láthatjuk a műsorvezetőket interakció közben: egyszer saját szakterületükön, komolyzenében jeleskednek, máskor pedig új műfajokat, stílusokat próbálnak ki és közvetítenek arról, hogy milyenek a kultúrafogyasztási szokásaink – mondta el korábban Novák Péter, a Partitúra rendezője.