Peller Mariann örömmel emeli fel hangját a Föld védelmében

Peller Mariann

Az Ozone Zöld-díjra azok a magánszemélyek, iskolák, civil szervezetek és vállalatok pályázhatnak, akik számára kiemelten fontos a környezetvédelem, ezért arra törekednek, hogy minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjanak maguk után. Nyolcadik alkalommal várják a szervezők a jelentkezőket a társadalmilag fontos megmérettetésen, amelynek idén Peller Mariann lett a nagykövete.Peller Mariann számára nem volt kérdés, hogy elfogadja az OzoneTv felkérését, ugyanis fontosnak tartja, hogy felhívja a figyelmet a bolygót veszélyeztető problémákra. A műsorvezető maga is igyekszik fenntartható módon élni mindennapjait.- A hétköznapjaimban kiemelten figyelek arra, hogy óvjam a környezetemet. Őszintén úgy gondolom, hogy a Földet jó lenne megtartani a lehető legjobb állapotában, ha már ennyit rontottunk rajta, mi emberek - kezdte Mariann, aki úgy érzi, hogy a lehetőségnek köszönhetően egy fontos társadalmi kérdésben emelheti fel hangját.- A rádióban is sokszor beszélünk környezetvédelmi megoldásokról, mert fontos, hogy figyelmet kapjon a téma. Azt vettem észre a hallgatókon, hogy érdekli és foglalkoztatja őket, nagyon sokan vannak, akik kiköltöztek vidékre, és próbálnak úgy együtt élni a természettel, hogy közben élhetőbbé tegyék ezt a világot - mondta Mariann, aki a sok kicsi sokra megy elvet követi a kérdésben, ezért a szelektív hulladékgyűjtés mellett a vízfogyasztásra is ügyel, és gyermekeit is erre neveli.

- Mindig szétválogatom a szemetet, de az is szerencse, hogy olyan házban élünk, ahol van szelektív hulladékgyűjtő, ami megkönnyíti a dolgunkat. A gyerekeimnek is ezt tanítom és azt, hogy a vizet se folyassák hosszú ideig, mert bár azt gondoljuk, hogy korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre, ez egyáltalán nincs így. Ezekre a természeti kincsekre nagyon vigyázni kell - tette hozzá Mariann, aki örömmel tapasztalta, hogy a legújabb mesekönyvekben már megjelenik a fenntarthatóság témaköre, és bízik benne, hogy hamarosan még hangsúlyosabb szerepet kap a környezetvédelem az emberek mindennapi életében.- Magyarország fontos lépéseket tesz a fenntarthatóság érdekében, de természetesen van még hova fejlődni. Az, hogy kint vannak a szelektív kukák, az az első lépés, ezután jön az, hogy az emberek értsék, pontosan mit hogyan kell csinálniuk ahhoz, hogy a rendszer hatékony legyen. Szerintem érdemes lenne már az óvodában, általános iskolában megtanítani ezt a gyerekeknek - emelte ki az Ozone Zöld-díj nagykövete, aki büszkén tapasztalta, hogy gyerekei már a játszótéren is odafigyelnek arra, hogy más gyerekek se engedjék ki feleslegesen a vizet.A műsorvezető fontosnak tartja, hogy az Ozone Zöld-díj segítségével a civil szervezetek és iskolák mellett a kis-, közép- és nagyvállalatok is pályázhatnak. Mariann szerint ugyanis gyakran a vállalatoknál van a legtöbb erőforrás, így ők azok, akik igazán érezhető módon tudnak változtatni a folyamatokon. Nem gondolja, hogy baj lenne, ha egy cég társadalmi felelősségvállalását azért kezdeményezi, hogy jobb színben tűnjön fel, ugyanis szerinte teljesen mindegy, hogy mi az indok, ha végül jó irányba halad a dolog.- Előbb utóbb el fog fogyni alólunk a Föld és vele a természeti kincseink, tehát muszáj valami úton-módon vissza is adnunk az anyatermészetnek, mert ha csak kiszipolyozzuk, előbb-utóbb ő is ki fog merülni - tette hozzá az Ozone Zöld-díj nagykövete.