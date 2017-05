Rémálom egy Lufthansa fedélzetén

Az Airbus A330-300 típusú gép Frankfurtból indult, és a tengerentúlra, Atlantába tartott, de a személyzet technikai hibát észlelve visszafordulásra kért engedélyt.A kapitány arról tájékoztatta az utasokat, hogy szivárog az üzemanyag, és már nem érnének át az Atlanti-óceán túlpartjára - számolt be az esetről a The Aviation Heraldban megjelent utasbeszámolóra hivatkozva a HVG Végül az eset szerencsésen végződött, annyi kerozin ugyanis még volt a gépben, hogy ne is kelljen Dublinban leszállnia, hanem visszaérjen a frankfurti repülőtérre. Azért nem lettünk volna szívesen az utasoknak a helyében.