Sörös Sándor adna egy esélyt az új Magnumnak, a nézők azonban forronganak miatta

​Most már egészen biztos, hogy 2018-ban visszatér a tévéképernyőre a Magnum című sikersorozat, ám a visszatérésnek nem mindenki örül - írja a borsonline.hu Annak idején az egész világ, köztük magyar nők ezrei is rajongtak a vietnami veteránból lett bajszos magánnyomozóért. A címszerepet játszó Tom Selleck egész színészi karrierjét megalapozta, amikor a korallpiros cabrio Ferrari volánja mögött üldözte a rosszfiúkat Hawaii varázslatos szigetein.Az eredeti sorozat rajongói azt talán még megbocsátanák, hogy Higginsből nőt csináltak (lásd keretes írásunkat), de a Tom Selleck örökébe lépő Jay Hernandez tényleg csak a nevében lesz Thomas Magnum. Az ifjú Puerto Ricó-i színész, aki a Motel-filmekben és az Öngyilkos osztagban is feltűnt, elhagyta a Selleck-bajuszt és borostával próbálja meghódítani a női szíveket, ám az első reakciók alapján kijelenthető: sikertelenül. A legtöbben a forrónadrágot és Magnum hawaii mintás ingeit hiányolják, és egyöntetűen kijelentik: az új sorozatot nem fogják nézni a régi iránti tiszteletből.Tom Selleck magyar hangja, Sörös Sándor azonban nem temetné még az új Magnumot.– Tom Selleck anno nagyon jó találat volt, nem tudok róla rosszat mondani, nagyon kellemes munka volt a hangját adni, csak jó emlékeim vannak róla. A puding próbája az evés, a közönség majd eldönti, mennyire válik be az új főszereplő. Nem lehet előre tudni, mi jön be, és véleményem szerint adni kell egy esélyt az új Thomas Magnumnak is, hiszen Hamletet és Macbethet sem csak egy színész játszhat – mondta a Borsnak a színész.