Stella McCartney reméli, hogy a divatvilágnak is lesz Me Too mozgalma

Stella McCartney brit divattervező reményének adott hangot, hogy a szexuális zaklatások ellen, a nemek esélyegyenlőségéért küzdő Me Too mozgalom a divatvilág kifutóira is átterjed.

"Ideje lenne, hogy a divatipar is jobban felemelje hangját" - mondta McCartney őszi kollekciójának keddi Los Angeles-i bemutatója alkalmából adott interjújában.



"Cégünk mintegy 80 százaléka nő, de szeretek férfiakkal is dolgozni. Nagy híve vagyok az esélyegyenlőségnek" - mondta a divattervező, aki feketébe öltözött, hogy kifejezze támogatását az Itt az idő! mozgalomnak.



A divatbemutatón olyan hírességek jelentek meg, mint Katy Perry, Christina Aguilera, Emma Roberts, Kate Hudson és Goldie Hawn.



Az eseményen részt vett és együttesével fellépett a brit divattervező édesapja, Paul McCartney is.



A zenész újságíróknak elmondta, hogy nagyon-nagyon büszke lányára, és viccelődve kijelentette, hogy Stella stílusérzéket az egykori Beatles-zenésztárstól, Ringo Starrtól örökölhette, aki szintén részt vett a rendezvényen.



Stella McCartney kollekciójának darabjait "hozzáférhetőnek, természetesen szexisnek és modernnek" nevezte. hirdetés hirdetés