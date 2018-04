Svájci ékszerészek készítik az Arany Pálmát

A májusi Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, a kristályalapra fektetett arany pálmaágat 21 éve készítik el minden évben a Chopard luxusékszerészet szakemberei.



A trófea úgy készül, hogy kék viaszból megformázzák a pálmát, majd gipszbe ágyazzák. Egy éjszakán át kemencében égetik, hogy a viasz elolvadjon és a gipszben kialakuljon az öntőforma. A 2018-as pálmaág 118 gramm 18 karátos sárga aranyból készül. A fémet megolvasztják, beleöntik a gipszformába, ezt hideg vízbe mártják, hogy a gipszet letörhessék róla és a kezükben is van a pálmaág. Mielőtt a kristálylapra illesztenék, az aranyágat homokfúvással alaposan megtisztítják, készre csiszolják.



"Az akartuk, hogy az Arany Pálma ne csak egy díj legyen, hanem a mestereink szaktudását is hirdesse" - mondta a Reuters brit hírügynökségnek Mard Couttet, a Chopard igazgatója.



A trófeából kettő is készül arra az esetre, ha két nyertese lenne a fődíjnak. Öt kisebb pálmaszobrot más kategóriák győztesei kapnak. A 71. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivált május 8. és 19. között rendezik meg a Coteíd Azure-ön.