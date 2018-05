Sylvester Stallone filmet készít az első fekete nehézsúlyú bokszvilágbajnokról

Sylvester Stallone az MGM stúdióval közösen készít filmet az első fekete nehézsúlyú boksz-világbajnokról, Jack Johnsonról, akit annak idején rasszista okokból börtönöztek be és akit nemrég posztumusz rehabilitált Donald Trump amerikai elnök.A 71 éves Stallone a filmes és televíziós projektek gyártására alapított Balboa Productions nevű új cégével vesz részt a film produceri munkálataiban - írja a Variety.com filmes portál.A galvestoni óriásként emlegetett Jack Johnson Texas államban született 1878. március 31-én. Pályafutása során 78 győzelmet aratott, 45-öt kiütéssel, 8 vereséget szenvedett és 12 alkalommal döntetlent ért el.A csúcsra 1908-ban jutott el, amikor Sydneyben legyőzte a kanadai Tommy Burnst és ezzel a legmagasabb kategória első fekete világbajnoka lett. Övét kilencszer védte meg.A fekete bokszoló sikerei azonban zavarták az akkori Egyesült Államokat, ahol még érvényben voltak a faji elkülönítés törvényei. 1913-ban Johnsont, akinek egy fehér nővel volt viszonya, elítélték egy emberkereskedelem és prostitúció elleni törvény alapján egy olyan perben, amelyet ma rasszistának minősítenének.A bajnok Európába menekült az ítélet elől, de 1920-ban hazatért és egy évet töltött rács mögött. Az ítélet és a börtönbüntetés tönkretette Johnson bokszolói karrierjét. 1946-ban halt meg.Rehabilitációja érdekében több kezdeményezés is indult az elmúlt években, egyebek között két republikánus honatya, John McCain szenátor és Peter King képviselő közreműködésével.Stallone, aki szintén részt vett a Johnson rehabilitációjáért vívott küzdelemben, maga is jelen volt az ovális irodában, amikor Donald Trump amerikai elnök a múlt héten posztumusz rehabilitálta a legendás bokszolót.