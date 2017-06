Szabó Zsófi bocsánatkérést vár

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/SzaboZsofifanpage/posts/1430426053662147:0

Ebben arról beszélnek, hogy az édesanya nem örült az elején annak, hogy a lánya egy roma férfibe szeretett bele. Az anyuka azt is elmondta, aggódik, hogy félvér lesz az unokája, hiszen szinte biztos, hogy emiatt majd atrocitások érik. Az internetes lap viszont ebből csak annyit vett át, hogy „aggódik, hogy félvér lesz az unokája", ami nagyon sokaknál kiverte a biztosítékot. Köztük Majkánál, Csonka Andrásnál, Joshi Bharatnál és Fluor Tominál is. Szabó Zsófi hiába írt nyílt levelet – Majkának címezve –, úgy fest, azóta sem akarja senki meghallani, mit mondtak eredetileg.– Pont azért vállaltuk az interjút, hogy elmondhassuk, a mi családunk is megszenvedte a kulturális különbségek okozta előítéleteket, de megküzdöttünk a boldogságunkért, elfogadjuk egymást – mondta Zsófi a Borsnak – Az anyukám azt mondta, félti az unokáit, akik félig cigányvérűek lesznek, félig magyarok, és emiatt bizony lehet, hogy megkülönböztetés éri őket – mondta a színésznő.– Pozitív üzenetet akartam közvetíteni, amit egy rosszul megfogalmazott internetes cím a lehető legrosszabb irányba vitt el. Sajnálom. Mérges is vagyok, de nem azokra, akik a félinformáció birtokában a torkomnak estek – bár van egy-két közszereplő, akitől jólesne egyszer egy bocsánatkérés emiatt –, hanem a helyzetre: lám, ilyen szintű reakciókat vált ki ebben az országban a cigányság kérdése.