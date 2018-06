Szabó Zsófi plasztikai sebészhez fordult

Nincs megelégedve az arcával a 29 éves Szabó Zsófi, ezért úgy döntött, plasztikai sebész segítségét kéri, hogy megőrizze szépségét –Döntését nem is kívánta titkolni a nagyvilág előtt, hiszen közösségi oldalán büszkén tette ki az ország és a celebvilág legismertebb plasztikai sebészével készült közös fényképét, ami alatt a találkozójuk okát is kifejtette.Zsófi elsőként annyit árult el, hogy egy, a szeme körüli, szupertitkos kezelésnek veti alá magát a sebész által, és a változást képekkel dokumentálja majd.A rajongók reakciója vi­szont nem volt túl pozitív, a legtöbben értetlenkedve álltak Zsófi döntése előtt, és sokan azt a kérdést szegezték az ifjú anyukának, hogy miért kell ilyen fiatalon plasztikai sebészhez fordulnia.– Ez egy egyszerű arckezelés lesz, ha lesz. Jelenleg ugyanis még csak egy konzultáció történt az ügyben. De se szikére, se tűre nem kell gondolni – állította anak Zsófi sajtósa."Az a nagy dolog ebben az eljárásban, hogy itt nincs be­avatkozás, se töltőanyag, semmi! Egy feszesítő gép, amit szem környékén is lehet használni, ráadásul Ma­gyarországon egyedül­álló" – reagált követői óva intésére Zsófi, aki ezzel igyekezett nyugtatni közösségi oldalán a kedélyeket.