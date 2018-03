Szabó Zsófi újra képernyőn

Szabó Zsófi november végén kis időre elköszönt a Story Extra nézőitől, hogy minden erejével a pihenésre és születendő kisfiára koncentrálhasson. Mendel ma már három hónapos, a hasfájós időszakot teljesen kinőtte, így a csinos műsorvezető visszatér a képernyőre.



"Nagyon vártam már, hogy visszatérhessek másik gyerekemhez, a Story Extrához. Szerencsés vagyok, hogy olyan munkám van, amelyet főállású anyaként is végezhetek" – fogalmazott Zsófi.



A forgatások alatt kezdetben párja és édesanyja vigyáz a babára, de Zsófi azt is tervezi, hogy később a stúdióba is magával viszi kisfiát – a szerkesztőségben már készülnek a baba fogadására.Hétfőn 16:15-kor már Szabó Zsófi köszönti a Story Extra nézőit az RTL Klubon.