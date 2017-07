Színművész Annák sztoriznak a balatonfüredi Anna-bál alkalmából

A résztvevők az Anna-bállal kapcsolatos élményeiket is megosztják majd a hallgatósággal., az Anna-estek ötletgazdája elmondta, hogy, amelyen kiderül majd többek között,A színművész hozzátette,, azt járják majd körbe, hogy hogyan vélekednek a festők, írók, fotóművészek a nyaralás, a fürdőzés és a test kapcsolatáról. A beszélgetés vendége Hevesi Krisztina szexológus, Szabó Eszter Ágnes képzőművész és Tűzkő Péter festményszakértő lesz.zajló beszélgetés során a fürdőkultúra ihlette művészeti alkotások nyomába erednek - fűzte hozzá.elmondta azt is, hogy 2010-ben alapította meg a Hadik Irodalmi Szalont, mely az Anna-estek mellett számos programot szervez, az irodalom, a sport, a zene a tánc vagy a színház témakörében. A következő, most szerveződő balatonfüredi beszélgetés szeptemberre várható - fűzte hozzá.