Szódaháború is lesz a Villányi Rozé Fesztiválon

Júliusban ismét elstartol a Villányi Rozé Fesztivál.Az illatos rozé borokkal és szódaháborúval is készül a legrozébb hazai eseményA legfrissebb rozé borok mellé különleges gasztronómiai élmények, karneváli hangulat, nagyszínpadi koncertek, borbarangolás, karibi hangulat és latin fiesta, retro disco és minden idők legrózsaszínűbb jelmezes futóversenye, a RozéMaraton ismét várja a villányi Rozé Fesztivál vendégeit.Július 14-én és 15-én közel 30 borászat és többszáz közreműködő részvételével immár hetedik alkalommal rendezi meg Villány Város Önkormányzata nemzetközi hírű ingyenes fesztiválját, a Rozé Fesztivált, amely a rozé bor karakteréhez illeszkedő fiatalos, lendületes programokat kínál a bor városába érkező sokezer vendégnek.A fesztivál központi helyszíne ezúttal is a 2012-ben épült, közel 12 ezer főt befogadni tudó Villányi Rendezvénytér és Fogadóépület, ahol a minőségi koncerteken kívül a látványosRozéMaraton a fesztivál egyik kiemelt eseménye.két napos fesztivál esti nagyszínpadi produkciói 19 órakor a Pixelplants zenekar koncertjével indulnak, majd 21 órától Puskás Peti zenekara, a The Biebers ígér galaktikus zenei élményt.Az esti program az Intermezzo Latin Club vérpezsdítő latin fiestájával zárul.a családi programok sokasága mellett 10 órától Szársomlyó hegyére várják a szervezők az érdeklődőket, akik egy különleges borbarangoláson vehetnek részt.Kora délután, 16.30 órakor a RozéMaraton futói zenés felvonuláskíséretében rajtolnak majd el a Rendezvénytérről. A legrózsaszínűbb jelmezes futóverseny versenyzőinek 3 km-es távon kell rátermettségüket bizonyítani, hiszen a résztvevők – felnőttek, gyerekek és a csapatban indulók egyaránt – rozé fröccs és málnaszörp frissítők kíséretében futhatják végig a távot. A verseny zsűrije nem csak a gyorsaságot, hanem a jelmezek kreativitását is értékeli. A leggyorsabbak és a legötletesebb rózsaszín jelmezek viselői értékes nyereményekkel gazdagodhatnak. Az első befutók Gere Tamás és Zsolt Diófa Panziójában vendég-éjszakákat, a Bock Pincészetben és Gere Attila Pincészetében borkóstolón történő részvételt nyerhetnek a sok palack rozébor mellé, a „Legrozébb jelmezes" győztest pedig a balatonföldvári Hotel Három Hattyú kényezteti majd értékes különdíjával. A díjak átadását követően pedig a futók és a közönség is részese lehet a „nagy villányi szódaháborúnak"!A szombat este 20 órától a slágerlistás Dallos Bogi debütál a villányi közönség előtt, 22 órától pedig a hazai fesztiválok egyik nagy kedvence, az Anna and the Barbies várja majd a rajongókat.Online: július 14. 10.00 óráig http://www.villanyiborfesztival.hu/roze/rozemaraton/ A helyszínen: július 15-én a Villányi Rendezvénytéren, a RozéMaraton regisztrációsA Rozé Fesztivál főbb eseményei:Július 14. (péntek)A Pixelplants zenei megoldásaiban egyszerre utazhatsz a klasszikus és az új Mad Max apokaliptikus sivatagában. A 2014-ben alakult trió organikus elektronikája harmonikus kombinációja a samplingeknek, grooveoknak és az élő hangszereknek, ami igazán táncolható hard-pop-ot eredményez.A 2012-ben alakult The Biebers hatfős csapata alkotja az ország legkúlabb bandáját. Puskás Peti és zenekara azóta is megállíthatatlan! A srácok az idei nyarat is a színpadon töltik, brutális tempóra kapcsolnak és ismét megmutatják a fesztiválok közönségének, milyen az igazi #galaktikus #szexizés!Lüktető ritmusok, vérpezsdítő dallamok, LATIN FIESTA! A zenekar a latin zene utazó nagykövete. Stílusukban a latin pop, latin rock és ska zenét ötvözik. Koncertjükön lüktető ritmusokon, vérpezsdítő dallamokon keresztül élheti át a közönség azt a bizonyos latinos életérzést.Július 15. (szombat)Kivételes lehetőség nyílik az érdeklődők számára, hogy egy túrvezető kalauzolásával körbejárják a Szársomlyó hegyét, ahonnan páratlan kilátás nyílik a borvidékre. A túrához minden résztvevőnek útitársa egy palack rozéfröccs a Bock Pince jóvoltából.Találkozási pont: SzoborparkTáv: 4 kmJavasolt alsó korhatár: 5 évA futóversenyen indulók legötletesebb jelmezeinek és kiegészítőinek nyilvános mustrája.A futóverseny előtti közös bemelegítés Csuka-Maul Anikóval és fitRbox csapatával.A rózsaszín futóverseny során a 3 km-es távon fröccs és málnaszörp frissítők várják a résztvevőket, akik zenés felvezetéssel, igazi karneváli hangulatban futhatják végig a távot.Jakab Yvett és a Fitt Y Team Kangoo bemutatója.A futóversenyen indulók legötletesebb jelmezeinek és kiegészítőinek színpadi zsűrizése.A nyilvános jelmezmustra 15.30-kor kezdődik!Az énekesnő 2014-ben a We All című dalával vált ismertté, amely rövidesen meghódított minden slágerlistát. Azóta több sláger és lemez kiadásán is túl van, az idei évtől pedig új korszak kezdődik az életében, újra szólókarrierjére koncentrál, saját szerzeményeivel most debütál a villányi közönség előtt.Egy évtizednyi hamisítatlan rock’n’roll menetelés után az underground szcéna kis- kocsmáiból, klubjaiból a Budapesten őshonos Anna and the Barbiest rendkívüli színpadokra emelte a már szinte családdá vált rajongói közönsége. Ennek fejében a zenekar mindenét odaadva tíz éve hal meg estéről-estére a színpadon.Az éjszakai party hangulatról funky, pop és retro stílusú számaival a budapesti lemezlovas gondoskodik.Pezsdítő latin ritmusok és az igazi caribi hangulat a Reinas del Ritmo táncosaival és SolymiCongával.