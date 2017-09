Szokott letölteni Youtube-ról mp3-at? Van egy rossz hírünk!

Van persze még más lehetőség, de a trend egyértelműen a hasonló csapok elzárása irányába mutat - írja a hvg.hu Peren kívüli egyezséget kötöttek az őket bíróságra citáló Amerikai Hanglemezkiadók Egyesületével (RIAA) a YouTube-MP3.org üzemeltetői. A YouTube-ról való zeneletöltésre olyan sokan használták, hogy ez volt a legnépszerűbb ilyen szolgáltatás. Sőt, a látogatószám akkorára nőtt, hogy általánosságban is a világ egyik legnépszerűbb weboldala volt.Az oldal, amely az egyezség értelmében már elérhetetlen, a nagy nézettségnek köszönhetően jelentős reklámbevételt is hozott üzemeltetőinek, de a RIAA-nak persze nem igazából ez volt a gondja, hanem az, hogy a fizetős szolgáltatások helyett rengetegen szerezték be rajta keresztül a zenéiket, ingyen. (Miközben úgy tűnik, a fizetős szolgáltatások sem igazán gazdaságosak.) A bírósági határozatot idéző TorrentFreak azt írja, dalonként (!) 150 ezer dollár, azaz több mint 38 millió forintnyi kárról beszél a zenei kiadókat tömörítő szövetség, ami azért első blikkre valamelyest felülbecsültnek tűnik.Az utóbbi időben megszaporodtak a hasonló trendet jelző döntések, ráadásul nem is csak az Egyesült Államokban. Nyáron született meg az Európai Unió Bíróságának ítélete a fájlmegosztókkal kapcsolatban, ami alapján úgy tűnik, vége lehet a torrentezés aranykorának. Néhány héttel korábban pedig végleg leállították a világ második legnagyobb torrentoldalát.Azt persze igen nehéz elképzelni, hogy végleg eltűnne az internetről a hasonló zene- és filmletöltés. Továbbra is elérhető például az a szolgáltatás, amelynél csak be kell gépelnie 4 betűt a YouTube-videók linkjébe, és máris letöltheti a zenéket. A legnépszerűbb torrentprogram pedig egy olyan újításra készül, amely után másképp lehet majd letölteni, illetve lehet, hogy letölteni sem kell majd a torrenteket.