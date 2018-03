Szuperhősfilmet rendez Ava DuVernay, akinek a napokban debütált Időcsavar című fantáziafilmje az észak-amerikai mozikban - írta meg a BBC News pénteken.



A rendezőnő a DC Comics képregény-kiadónál megjelent Jack Kirby-képregény nyomán készülő, The New Gods című filmet forgatja. DuVernay ezt a Twitterén közzétett Kirby-fotóval erősítette meg.



A The New Gods lehet a második szuperhősfilm, amelyet női rendező jegyez. Korábban Patty Jenkins rendező Wonder Woman című produkciója lett nagy kasszasiker.



Jenkins, aki jelenleg a film folytatásán dolgozik, az Időcsavar londoni premierjéről küldött elismerő szavakat DuVernaynek.



Az 1970-ben indult The New Gods című képregény az ikerbolygók, New Genesis és Apokolips lakói közötti konfliktust ábrázolja. Tavaly DuVernay az Apokolips női harcosát, Big Bardát nevezte kedvenc szuperhősének.



Az Időcsavar című fantáziafilm fő szerepeiben Oprah Winfrey és Reese Witherspoon látható. A produkciót, mely százmillió dollár feletti költségvetésből készült a Disney stúdióban, a magyar mozik április 12-től játsszák.