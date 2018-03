Televízióban keres férjet Emese, a 28 esztendős szűz - fotó

Gyönyörű és fiatal, és ami igen ritka: még szűz. Bálint Emese most egy gigantikus casting keretében keres magának férjet –A 28 esztendős szűz színész-énekesnő néhány hete először az RTL Klub Fókuszának kamerái előtt mesélt, csak a manapság kü­lönlegesnek számító életéről. Emese nem csak érintetlen, még nem is csókolózott soha életében. Most mégis arra készül, hogy akár kamerák előtt keresse meg élete párját.– Napi több száz levelet kapok. Eddig csak olyan férfiak jelentkeztek, akikkel a randevúig sem ju­tottunk el – árulta el a lapnak Emese.A fiatal lánynál igazán magasan van az a bizonyos léc, amit a je­lentkezőnek meg kell ugrania. Arisztokratikus értékrenddel rendelkező, negyvenes évei­ben jár urat keres.– A férjem legyen figyelmes, odaadó, őszinte, olyan, aki a te­nyerén hordoz, és a csillagokat is le­hozná értem az égről. Cserébe ezt természetesen én is megtenném – mondta.Perverz leveleket még nem kapott, inkább elismerést és tiszteletet.– Ebben az erkölcstelen világban, kiváltképp a művészek körében nagyon ritka ez az erény. Szeretném megmutatni, hogy így is lehet, sőt érdemes élni – mondta anak Emese, aki jelenleg több televíziótársasággal is tárgyal a lehetőségekről.