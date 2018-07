Teljesen illegális, amit Will Smith az utolsó budapesti napján művelt

BORZALMASAN féltem odafenn. Ezért olyan merev minden táncmozdulatom!"

Csütörtök hajnalban, budapesti tartózkodása utolsó napján Will Smith úgy döntött, hogy csinál egy imázsreklámot Magyarországnak és stábjával videóra vette, ahogy a Lánchíd tetején táncol – írja a Bors A hídmászás apropóját az adta, hogy a Gemini Man című filmet hazánkban forgató színész is csatlakozott az #InMyFeelings nevű vadonatúj internetes kihíváshoz, ami annyiból áll, hogy le kell játszani Drake új lemezének egyik dalát, az In My Feelings-t, és a szövegéhez valamilyen módon kapcsolódó táncot kell lejteni, majd az erről készült videót posztolni kell az Instagramra. Az akciót egy Shoker nevű Instagram-sztár indította, és nyugodtan mondhatjuk, hogy Smithnél különlegesebb helyszínen az egész világon nem táncolt senki.Will Smith csütörtök este felkerülő videóját rövid idő alatt csak Instagram-oldalán közel nyolcmillióan, Facebookján pedig két és fél millióan látták, és akciójáról a világ legnagyobb bulvárlapjai, köztük a Daily Mail, a People, a Vulture, az E! Online vagy a TMZ is beszámoltak – írják.- írta videójához a színész.Az egyperces film elején még a világsztár is azt mondja, miközben a híd teteje felé tart, hogyA vírusként terjedő lánchidas videóhoz a kihíváshoz kapcsolódó dal előadója, a világ jelenleg legsikeresebb rappere, Drake is hozzászólt:– írta, míg Smith 20 éves fia, Jaden csak annyit írt apja videójához, hogy „Ezt kivégezted… Kész vagyok, apa". Justin Timberlake pedig a FTW! Vagyis For the win! rövidítéssel fejezte ki, hogy Will Smith megnyerte a netes kihívást.