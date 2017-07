Tényleg Gundival tér vissza az Áll az alku a TV2-re

Az októberben 20. születésnapját ünneplő TV2 újra elhozza minden idők egyik legnépszerűbb hazai televíziós vetélkedőjét, az Áll az alkut - áll a csatorna sajtóközleményében. A csatornának sikerült megállapodást kötni a Gundel Takács Gábort képviselő NuMuvee produkciós irodával, így újra feltűnik a TV2 képernyőjén a legendás játékmester.



Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója elmondta, hogy egy hosszú tárgyalás-sorozat eredményes lezárásaként sikerült erre a műsorra leszerződni. Mivel az Áll az alkut Gundel Takács Gábor vitte sikerre, ezért a TV2 számára hatalmas öröm, hogy 2017-ben is vele láthatják a nézők.



Az Áll az alku népszerűségének Gundel Takács Gábor és a rejtélyes bankigazgató személye mellett az is a titka, hogy a műveltség mellett a szerencsén is múlik a győzelem. A számozott táskák idén is több tízmillió forintot rejtenek, tehát a tét óriási. A műsort az IKO Műsorgyártó készíti.



Gundel Takács Gábort a Magyar Televízió 1994 és 1999 között futó Játék határok nélkül, a Danubius Rádió Cappucino című műsorából és sportközvetítésekből ismerhette meg az ország. Ezt követően számos műsorban vendégeskedett, majd 2004-ben a TV2-n megkapta az Áll az alkut. 2007-ben váltott, a köztévén számos kvízműsor és a 2014-15-ös Játék határok nélkül köthető a nevéhez. 2017 óta független televíziósként dolgozik.