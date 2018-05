Több mint 30 filmet vetítenek a Nemzetközi Cigány Filmfesztiválon

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójához kapcsolódik az idei Budapesti Nemzetközi Cigány Filmfesztivál, amelynek programjában több izgalmas film, kerekasztal-beszélgetés, workshop, koncert és Lakatos Klára grafikusművész kiállítása is szerepel.



Langerné Victor Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára az esemény megnyitóján hangsúlyozta: közös felelősségvállalásunk az, hogy tegyünk a romákért, hogy minél szélesebb körben megismerjék az életüket és a kultúrájukat. Kiemelte: egy ilyen fesztivál lehetőséget ad arra is, hogy a romákkal szembeni előítéleteket "feloldja és eltüntesse".



Ezen az eseményen a film nyelvén lehet szó a nemrég elhunyt Choli Daróczi József író, költő, műfordító és pedagógus bölcsességéről, stílusáról, a roma szakkollégisták egyedi sorsáról, azokról az egyéniségekről, akik a szakkollégiumban végeznek, de megemlékezhetünk a roma holokausztról is. A film élővé tudja tenni a történelmet és visszarepít bennünket az időben egészen az 1848-as forradalom és szabadságharcig - hangoztatta a helyettes államtitkár.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a fesztivál célja a kisebbségi kultúra megismertetése, a különböző kultúrájú emberek közti hasonlóságok bemutatása, a kisebbség és a többség közötti párbeszéd elősegítése. A megnyitón egy perces néma felállással emlékeztek meg a magyar cigányság meghatározó egyéniségéről, a május 12-én elhunyt Choli Daróczi Józsefről.



Az idei vetítéssorozat a Historia Romani című történelmi oktatófilm-sorozat 4. részének vetítésével vette kezdetét csütörtök este. Ez az epizód a romák 1848-49-es eseményekben betöltött szerepét mutatja be. A programban szerepel még a Cziffra György zongoraművészről szóló, Virtuóz című dokumentumfilm és a Django Reinhardt jazzgitáros életéből született alkotás is. Európai cigány színházi alkotókról szól a Roma Hősök című film, de levetítik a Lajkó, cigány az űrben, a Brazilok és a Csandra szekere című filmeket is.



A gyerekeknek hat rajzfilmmel készülnek, a Kecskeméti Rajzfilmstúdió például cigány meséket dolgozott fel. Ezeken kívül számtalan kisjáték- és dokumentumfilm szerepel még az idei kínálatban. Mindezek mellett kerekasztal-beszélgetést is tartanak A romák szerepe az 1848-as forradalom és szabadságharcban címmel. A meghívott vendégek közt van Bársony János kisebbségkutató, Suki András zongoraművész, cigányzene-kutató és Gerő András, a Habsburg Történeti Intézet igazgatója. Közönségtalálkozóra érkezik Hollandiából Orhan Galjus, aki Európa különböző országaiban élő holokauszt-túlélőkkel készített dokumentumfilmet, de A legnehezebb szó - The Hardest Word című színházi film írójával, Richard OíNeill-lal és rendezőjével, Balogh Rodrigóval is rendeznek beszélgetést.