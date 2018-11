Új csillag került a Rockefeller Központ karácsonyfájának csúcsára

Kép forrása: nypost.com Fotó: Tamara Beckwith

Daniel Libeskind lengyel származású sztárépítész és a Swarovski osztrák ékszergyártó együttműködéséből született új csillag került szerdán a New York-i Rockefeller Központ karácsonyfájának csúcsára.A Libeskind tervei alapján készült sokágú, háromdimenziós csillag csaknem 400 kilogrammot nyom és átmérője több mint három méter. Hetven ágát mintegy hárommillió kristály borítja.A csillag közepét, amelyet hetven alumíniumdarab és LED-es világítóegységek alkotnak, egy Rhode Island-i gyártóközpontból szállították hajóval New Yorkba. Az üvegből, kristályokból és szintén LED-es világító-egységekből álló hetven ágat egyesével hozták Manhattanbe. A csillagot a Rockefeller Központnál állították össze.Libeskind kristálycsillaga Michael Hammers csillagát fogja váltani. A német dizájner 2004-ben tervezett csillagot erre a fára. Az aacheni művész azóta minden évben New Yorkba utazott, hogy megnézze a csillagot és részt vegyen a felkapcsolás ceremóniáján. Hammers csillaga a Swarovski központjának kiállítását fogja gazdagítani a tiroli Wattensben.A Manhattan közepén álló világhírű karácsonyfa idén november 28-án borul fénybe. A fények felkapcsolását évről évre élőben közvetíti a televízió.A karácsonyfa-állítás hagyománya a Rockefeller Központnál 1931-re nyúlik vissza.