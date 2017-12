Új dimenzióba lépett a kínai vécéforradalom

Háromdimenziós nyomtatással készült nyilvános mellékhelyiség és QR-kódos vécépapír várja a turistákat a kelet-kínai Szucsou városban, amely a legmodernebb technológiákat felhasználva igyekszik kivenni a részét a kelet-ázsiai országban immár lassan három éve zajló, a mellékhelyiségeik jobb karbantartását és szervezettebb üzemeltetését célzó "vécéforradalomból".



A szucsoui Sun Mountain Nemzeti Parkerdő munkatársai szerint az építkezési hulladékból készült 200 négyzetméteres, zöld és barna színű vécéblokkhoz semmilyen acél alapanyagot nem használtak, ám az épület erősebb, mint a betonból készült változatai.



A város egyéb festői helyszínein QR-kód beszkennelésével lehet 80 centiméternyi vécépapírhoz jutni a nyilvános illemhelyeken, ám, aki egyszerre túl sok papírt használ el, annak fizetnie kell. A becslések szerint a QR-kódos megoldással átlagosan 80 százalékkal csökkent a város nyilvános mellékhelyiségeinek vécépapír-fogyasztása. A jövőben még több vécében bevezetik az újítást.



Szucsouban a turisták ma már egy internetes platformon is utánanézhetnek, hogy hol van a hozzájuk legközelebbi illemhely, és mekkora a sor, illetve megjegyzést is fűzhetnek a vécékhez.



Hszi Csin-ping kínai államfő hétfőn az ország mellékhelyiségeinek fejlesztésére irányuló erőfeszítések fontosságát hangsúlyozta. Noha Kína immár a világ második legnagyobb nemzetgazdasága, az ország szegény vidéki területein az illemhelyek egy része még mindig rettenetes állapotban van. A különböző tákolmányok és a disznóólak szomszédságában lévő, szabad ég alatti gödrök pedig komoly higiéniai problémákat okoznak.



Kína gazdasági növekedésével párhuzamosan a városlakók életszínvonala is emelkedett, ugyanakkor az ország csaknem 600 millió főt számláló vidéki lakosságának életkörülményei továbbra is fejlesztésre szorulnak. 2015 végére a vidéki háztartások mintegy 75 százalékát felszerelték vízöblítéses vécével vagy száraz toalettel. Ugyanebben az évben meghirdették a "vécéforradalmat", amelynek céljául az ország mellékhelyiségeinek jobb karbantartását és szervezettebb üzemeltetését tűzték ki célul.



Hétfői beszédében Hszi Csin-ping hangsúlyozta, hogy a nyilvános vécék fejlesztése nem csupán az emberek életszínvonalát javítja, hanem segíthet a turistaforgalom fellendítésében is.



Annak ellenére, hogy Kína jelentős turisztikai bevételeket könyvelhet el, a népszerű turistacélpontokhoz tartozó mellékhelyiségek állapota régóta megoldandó problémaként van napirenden. Az elmúlt három évben 20 milliárd jüant fordítottak 68 ezer mellékhelyiség felállítására vagy renoválására az ország turistacélpontjainál, és a következő három évben további több tízezer vécét készülnek üzembe helyezni, vagy korszerűsíteni.



Mindeközben Dél-Kínában, a festői szépségű Kujlin város mészkőbarlangjánál átlátszó üvegfalú illemhelyek ejtik ámulatba a népszerű turistalátványosság látogatóit. A vakmerő dizájn célja, hogy a látogatóknak még a mosdóban se kelljen lemondaniuk a gyönyörű panorámáról, ugyanakkor nyugodtan tudják használni az illemhelyeket.