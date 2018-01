Újra divatba jön? Íme 2017 tíz legkeresettebb kazettája

Egészen jó évet tudhat magáénak a kazettaipar, 2017-ben 35 százalékkal nőtt az eladások száma - derül ki a The Hollywood Reporter cikkéből. A Nielsen Music 174 ezer példányt adott el, ezzel szemben 2016-ban mindössze 129 ezer kazetta talált gazdára.Érdekesség, hogy a lista első négy helyezettje mind filmzene: a dobogóra A galaxis őrzői filmek válogatásai kerültek fel, a negyedik helyet a Netflix népszerű sorozata, a Stranger Things filmzenéje foglalja el. A TOP 10-es listán többek között szerepel még Eminem, Prince, Kanye West és a Nirvana is.A nagyarányú növekedés ellenére a kazettaeladások idén minden formátumú albumeladás csupán 0,1 százalékát tették ki.01. Soundtrack – Guardians of the Galaxy, Vol. 2: Awesome Mix Vol. 2 (19,000)02. Soundtrack – Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1 (15,000)03. Soundtrack – Guardians of the Galaxy: Cosmic Mix, Vol. 1 (5,000)04. Soundtrack – Stranger Things, Volume One (3,000)05. Eminem – The Eminem Show (3,000)06. Various Artists – The Hamilton Mixtape (3,000)07. Prince and the Revolution – Purple Rain (2,000)08. Twenty One Pilots – Blurryface (2,000)09. Kanye West – Yeezus (2,000)10 Nirvana – Nevermind (2,000)