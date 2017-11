Váratlanul hunyt el a veterán amerikai színész

Forrás: mirror.co.uk

A színész szombaton hunyt el szívroham következtében - írta a Variety.com filmes portál.

"Egy hirtelen veszteség mindig igazságtalan, de barátom és lelki társam, Julio Oscar Mechoso esetében még nagyobb a fájdalom, mert legigazabb barátomat veszítettem el. Julio egyedülálló és rendkívüli színész" - írta közleményében Andy Garcia, Mechoso régi barátja.A floridai születelésű Mechoso játszott A cukorbáró és a Greetings from Tucson című televíziós sorozatokban, valamint vendégszerepelt az Agymenők, A Grace klinika és a Családom, darabokban című népszerű szériákban is. Robert Rodriguezzel is dolgozott együtt az Alkonyattól pirkadatig és a Matador című sorozatokban. A Miami Herald című lap szerint Mechoso számos projekten dolgozott, köztük egy forgatókönyvön a kamaszéveinek azon napjairól, amelyeket az Old Mutiny Hotelben töltött.