Véget ért a 18. Pécsi Országos Színházi Találkozó

Páva Zsolt polgármester a 18. Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) díjátadó gáláján a pécsi Kodály Központban 2018. június 16-án. MTI Fotó: Sóki Tamás

Találkoztam csalódott emberekkel, - nem mondom, hogy többségben voltak -, de mindenképpen figyelmeztetés az előadások válogatóinak, hogy ne csak arra legyenek figyelemmel, hogy egy előadás mennyire progresszív, korszakalkotó, hanem arra is, hogy (.) a közönség be tudja fogadni azt

Kucsera Tamás Gergely megnyitó beszédében örömtelinek nevezte, hogy a POSZT-on színészgenerációk egymás mellett vannak a színpadon, az értékelők és a nézők között. egyaránt. Széles körű összefogás biztosítja, hogy a fesztivált évről-évre nyugodt körülmények között rendezik meg - tette hozzá.Az MMA főtitkára megemlítette: idén először adták át a fesztivál közönségdíját, ami jelzi, hogy a "színház a közönségé is".Kiemelte: újítás volt az is, volt, hogy a POSZT szakmai regisztrációs programjának köszönhetően közel száz színművész és a háttérmunkát végző munkatárs vehetett részt a fesztiválon.Páva Zsolt, Pécs polgármestere sikeresnek értékelte a találkozót, amelynek célja egymás jobb megismerése. Pécs erre alkalmas helyszín - mondta köszöntőjében. A város vezetője felidézte: a POSZT 18 éve alatt voltak pozitív és negatív élmények egyaránt, "mostanra béke van, a szakma egymásra talált, és a közönség is jól fogadta ezt az eseménytelenséget" - fogalmazott a konfliktusok hiányára utalva.Páva Zsolt megjegyezte: a közönség tagjaival beszélgetve volt "óvatos kritika" is.- fogalmazott.Bálint András színművész, a POSZT díszvendége a gálaesten többek közt arról beszélt, hogy a válogatás merész és erős volt, és a produkciók ezt igazolták. Érdemes lenne egy kicsit több kísérleti, alternatív produkciót meghívni - tette hozzá.Tompa Gábor, a kolozsvári teátrum igazgatója a díj átvétele után azt mondta: a zsűri egy olyan előadást ismert el, amely nyugtalanító, kényelmetlen, meggyötrő, de az is a színház feladata, hogy "tükröt tartson a természetnek".A POSZT idei versenyprogramjában tizennégy előadás, köztük négy budapesti, öt vidéki és öt határon túli produkció szerepelt. A darabokat a Pécsi Nemzeti Színház nagyszínpadán és kamaraszínházában mutatták be, a meghívott előadásokat Regős János és Térey János válogatta Bazsányi Sándor és Balog József segítségével.A találkozón a versenyprogram mellett több mint száz rendezvény, közönségtalálkozók, koncertek, beszélgetések és további színházi előadások várták az érdeklődőket.