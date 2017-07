VOLT Fesztivál: Martin Garrix szeret bicajozni, pálinkát még nem ivott - interjú

- Őrületes a közönség! A Sziget két évvel ezelőtti záróshow-ja őrületes, felejthetetlen élményt jelentett a számomra. Nem akartam, hogy vége legyen a bulinak, ezért tovább játszottam a backstage-ben a barátaimnak és az ott dolgozó embereknek.- Nem igazán, de talán majd ezúttal!- Ez nehéz kérdés. Azt hiszem, az élő show-k alatt most az 'In The Name Of Love', mert a közönség mindig szuper hangosan énekli, és ez csodálatos érzés.- Troye egy fantasztikus srác és nagyon sokat szórakoztunk a stúdióban.- Nemrég vetettük be magunkat a stúdióba Ryan Tedderrel a One Republic együttesből.- Abszolút! Zenével körülvéve nőttem fel a szüleimnek köszönhetően. Sokat tanítottak nekem a zenéről.- Nagyon jó, hogy segíteni tudok tehetséges és fiatal művészeknek, hogy nagyobb közönséget érjenek el a zenéjükkel.- Leginkább alszom a repülőn, vagy dolgozom a zenéimen a telefonon. A lehető legkevesebb holmit igyekszem elcsomagolni a turnéra, úgyhogy csak alapvető dolgok vannak nálam, mint például ruhák, a laptopom és a párnám.- Természetesen, holland vagyok! (Nagyon elterjedt a kerékpározás Hollandiában, több a bringa, mint a lakos.)- Egy telt házas aréna-turné.

Martijn Gerard Garritsen (művésznevén: Martin Garrix) 1996. május 14-én született a hollandiai Amstelveen városában. Egészen kicsi korától kezdve érdeklődött a szakma iránt. 8 éves korában döntötte el, hogy erre a pályára lép. Azóta a világ egyik legismertebb és legkeresettebb lemezlovasává vált, az áttörést a 2013 júniusában kiadott "Animals" című kislemezének sikere hozta meg. 2016-ban a DJ Magazine Top 100-as listáján az első helyezett DJ.