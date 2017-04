Zimány Linda új diétára esküszik

A szőke jogásznő-modell sok diétát kipróbált már az évek során, amit meg is sínylett az egészsége: így lett allergiás a laktózra és a gluténra. Most azonban állítja, mindenre megtalálta a megoldást - írja a borsonline.hu – Az embernek speciálisan kell a tápanyagot bevinni a szervezetébe. Voltam a múltkor egy gasztroenterológiai vérteszten, ami teljesen megváltoztatta az életemet. Azért mentem el, mert nagyon komoly egészségügyi problémáim voltak – kezdte a Borsnak Zimány Linda, aki már nem nézi, hogy mennyit mutat a mérleg. S hogy mit javasoltak neki a szakemberek? – Megnézték, hogy a kétezerféle tápanyag közül a véremnek speciálisan az A+ vércsoporton belül melyik tápanyag bontható le. Ez alapján táplálkozom december óta. Van egy listám arról a 250-300 dologról is, amit viszont egyáltalán nem ehetek. A táplálkozásom kulcsa most tehát az, hogy nem vagy alig fogyasztok például narancsot, tonhalat, citromot.– Annak vagyok a híve, hogy nem a kilókat nézem, hanem az izom és a zsír arányát. Ezt viszont csak helyes táplálkozással lehet elérni hosszú távon. A légbőlkapott diétákkal pedig csak ronthatunk a szervezetünk állapotán. Ráadásul aki aktív életmódot folytat, annak nagyon kell a tápanyag – folytatta, majd hozzátette, mennyire ügyel a megjelenésére.– Nekem mindig fontos volt a külsőm – mondta Linda. – Ebben a harmincegy éves testben még szeretnék eltölteni legalább hetven évet. Viszont egyáltalán nem mindegy, hogy ezt az idôt milyen minőségben élem le. Nem akarok öregkoromra cukorbeteg lenni, nem akarok veseproblémákat. Ezek most alakulnak ki, a mostani életvitellel, ezért aztán erre nagyon figyelek. Sajnos még nem tart ott a tudomány, hogy kicseréljük a testünket – fejtette ki az egykori modell.