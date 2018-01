SZTE: a világ elit egyetemei között

A magyarországi egyetemek közül továbbra is az első helyen szerepel a Szegedi Tudományegyetem a brit QS (Quacquarelli Symonds) World University Rankings 2017/2018 rangsorában. A listán az 501–550. helyet érte el az SZTE, azaz a világ közel 26 ezer felsőoktatási intézményének legjobb 2 százalékába tartozik.



A QS-listát olyan szempontok alapján állították össze, mint az akadémiai szféra és a munkáltatók értékelése, a tudományos munkák idézettsége, az oktatók és a hallgatók aránya, valamint a külföldi hallgatók és külföldi oktatók száma.



A feltörekvő kelet-európai és közép-ázsiai régió mintegy 2900 felsőoktatási intézményét is értékeli a QS. Ezen a listán a 27. a Szegedi Tudományegyetem, ezzel a vizsgált intézmények legjobb egy százalékában szerepel.

A QS tudományterületi listáin 7 tudományágban is a világ legjobb 500 egyeteme között tartják számon a Szegedi Tudományegyetemet. A bölcsészettudományi listán az SZTE nyelvészeti képzése a 201–250. helyen végzett. A szegedi egyetem az élet- és orvostudomány területeken a 451–500. helyre került. A mezőgazdasághoz kapcsolódó képzések listáján a 151–200., a biológia tudományágban a 401–450. az SZTE. A szegedi gyógyszerészképzés a 201–250., az orvosképzés a 301–350. helyen szerepel. A természettudományi területen belül a kémia szakok rangsorán a 401–450. helyen végzett. Külföldi oktatók és hallgatók A Times Higher Education rangsorán őrzi pozícióját az SZTE: a 601–800. helyen szerepel. Az értékelésben az SZTE legerősebb mutatója a nemzetköziség, amely magába foglalja a külföldi oktatók és hallgatók számát, valamint a nemzetközi együttműködésben készült publikációkat. A rangsor összeállításánál olyan mutatókat vettek figyelembe mint a tanulási környezet, a kutatás minősége, az idézettség, az iparból származó jövedelem és a nemzetköziség. A Times feltörekvő és BRICS (Brazília, Oroszország, India, Kína és a Dél-afrikai Köztársaság) országok rangsorában jelenleg a 129. az SZTE. Publikációs élbolyban A tudományos publikációkat középpontba helyező University Ranking by Academic Performance 2017/2018-as listája a világ legjobb 2500 egyetemét rangsorolta. Itt az SZTE a 705. helyen végzett. A felsőoktatásban dolgozó oktatók és kutatók publikációinak száma, valamint idézettsége alapján állítja össze évről évre listáját a Leideni Egyetem. A 2017-es rangsorban az SZTE a 654. helyen szerepelt.