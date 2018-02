Kulcsár Krisztián eufórikus állapotban volt, Kósa Lajosnak olyan maga volt a pulzusa, mint a fiúknak a jégen

Eufórikus állapotban vagyok. Ezt végigélni egészen fantasztikus élmény volt. Tudtuk, hogy benne van a fiúk fejében és a lábában ez a siker, de ezt meg is kellett nyerni"

Kósa Lajos: a fiúk nem elégedtek meg a bronzéremmel

- mondta a sportvezető Magyarország 177. aranyérmét követően, amelyet Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor, Burján Csaba összeállítású rövidpályás gyorskorcsolya váltó szerzett meg a phjongcshangi téli olimpia csütörtöki napjá n a kangnungi jégcsarnokban. Kulcsár Krisztián kiemelte, köszönettel tartozik elsőként a versenyzőknek, de a szülőknek és az edzőknek is, hogy lehetővé tették azt a történelmi pillanatot, amelyet most elértek.A MOB-elnök hangsúlyozta, hogy a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség milyen rendkívül profi munkát végez, s ez példamutató lehet mindenki számára, hogy ilyen hozzáállással véghez vihető bármilyen csoda, olyan is, ami korábban elképzelhetetlennek tűnt.Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke szerint a rövidpályás férfi váltó nem elégedett meg a "biztonsági" bronzéremmel, és végül így tudta megszerezni Magyarország történetének első téli olimpiai aranyérmét.Kósa Lajos az M4 Sportnak a phjongcshangi helyszínen elmondta: neki is olyan magas volt a pulzusa a nézőtéren, mint a fiúknak a jégen. Amikor a döntőben a dél-koreai váltó egyik tagja kicsúszott, akkor a "biztonsági bronzérem" már meglehetett volna, de a versenyzők nem így gondolták, továbbhajtottak, és végül megnyerték a finálét."Nagy, nagy köszönet" - tette hozzá Kósa.A Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor, Burján Csaba összeállítású rövidpályás gyorskorcsolya váltó Magyarország 177. olimpiai aranyérmét szerezte, de ez volt az első téli ötkarikás elsőség.