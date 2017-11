Dimenziókapu nyílt az atkai holtágnál

Fotó: olvasó-tudósító/Sezo

Olvasó-tudósítónk, Sezo küldte a fotót, amelyet az atkai holtágnál készített. Negyedik dimenziós átjáróra tippelt - még az is lehet, hogy igaza van. Kedves Olvasóink, láttak már ilyen szép csillagkaput? A kipróbálását a víz hőfoka miatt most nem ajánljuk, pedig lehet, hogy nagyon jó helyre visz. Az is lehet persze, hogy a Halálcsillag szemétledobójában kötnénk ki.

A legjobb tudósításokért fizetünk!



A kiválasztott tudósításokat 3, 5 vagy 7 ezer forinttal jutalmazzuk. Nem minden megjelent tudósítói tartalom kap pénzdíjat, csak a szerkesztőség által kiválasztottak! A cikk mellett utólag jelezzük, hogy díjazott lett-e. A nyerteseket emailben értesítjük. A kiválasztott tudósításokat 3, 5 vagy 7 ezer forinttal jutalmazzuk. Nem minden megjelent tudósítói tartalom kap pénzdíjat, csak a szerkesztőség által kiválasztottak! A cikk mellett utólag jelezzük, hogy díjazott lett-e. A nyerteseket emailben értesítjük. További részletek itt.

Küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót az online@delmagyar.hu e-mail címre vagy használja a lentebb található beküldő modulunkat ! Ha történik valami különös, valami rendkívüli a környezetében, ha szemtanúja egy balesetnek vagy egyszerűen csak nem tud elmenni valami mellett szó nélkül, akkor küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót.A tudósítói tartalmakat a delmagyar.hu szerkesztői utólagosan ellenőrzik, szükség esetén pontosítják, az esetleges hiányos információkat kiegészítik, illetve a tartalmat egyéb közlésekkel egészítik ki. A tudósítói tartalmak beküldői ehhez hozzájárulnak.