Vedd komolyan! Te leszel a következő!

Olvasónk azt írta levelében, hogy a táblát és a téglákat j -én tették ki Szegeden, a Bercsényi utcában. Olvasónk szerint az ismeretlen illető, aki kihelyezte a téglákat amellett, hogy jogtalan özterület foglalást követett el, a özlekedés biztonságát is megsértette, mert a kihelyezett téglák balesetveszélyesek.

Olvasónk véleménye szerint az illető természetkárosítást is elkövetett, miután szögekkel rögzítette a fába a kihelyezett táblát. Amivel tudósítónk szerint a KRESZ-t is szándékos megsértette, és a hatósági jelzéssel is visszaélt.Ön találkozott már hasonló esettel? Mi a véleménye?