ÚtON: Hármas koccanás a Diófánál, délutáni csúcs az utakon

Délutáni ú van az utakon. A kiskörút és a nagykörút már eléggé tele van, a Mars tér magasságában kaotikus az állapot. A Dugonics tér örnyé én is kezd besűrűsödni a forgalom, az Oskola ,Somogyi utca már tele van.A sugárutak, hidak jól járhatóakCsongrádi sugárúton a Diófa magasságában 3-as koccanás történt, jelezte a Rádió Taxi Három munkatársa. Torlódásra lehet számítani.Egy személyautó és egy motoros ütközött Szegeden, a Bocskai utca 6. szám előtt. A balesetben a motoros megsérült.A helyszínelés idejére az érintett útszakaszon torlódásra lehet számítani.Zsong a város, most már nagyon sokan vannak az utakon . Boldogasszony sugárúton egészen a nagykörútig áll a sor. Tisza Lajos körúton a klinikák környékén is sorok vannak . A Tisza Lajos körút Petőfi-Boldogasszony közötti lezárás miatt a környéken lévő utcákban elégjelentős a forgalom. Mars tér környékén komoly torlódás van, itt a sáv eltolások is nehezítik a közlekedők életét . Sugárutakon jól lehet haladni, illetve a hidakon is jó tempóban át lehet jutni. Tarjáni részen a Csillag térnél van egy kicsit erősebb forgalom, de nincs komoly fennakadás. Sok a bringás a városban.



