ÚtON: Három autó ütközött a Kossuth Lajos sugárút és a Mars tér között

Délutáni úcsforgalom van a város minden útján ! A hidakon is szépen megszaporodtak a járművek, főleg a belvárosi hídon itt már csak lépésben lehet haladni . a Hősö kapujánál, valamint a Dugonics tér örnyé én már komoly dugó vannak. A Szilléri sugárúton a Debreceni utca sarkánál még folynak a munkálatok, és ez okoz némi fennakadást. A városból kifelé vezető főutakon is rengetegen özlekednek ,de folyamatos a haladásBaleset történt a Kossuth Lajos sugárút és a Mars tér közötti szakaszon, három gépkocsi összecsúszott. Nem sérült meg senki, torlódás várható, javasolt kerülni.Ma reggel is van autó bőven az utakon. Az Újszegedi részen, a Szőregi úton, a Temesvári körúton, illetve a belvárosi híd előtt már araszolás van.Nem jobb a helyzet a Csillag tér környékén sem, itt is minden irányból sok autó van. A Szilléri-Debreceni utca sarkon még folynak a munkálatok. Ez okoz némi fennakadást. A körutakon és a sugárutakon viszonylag folyamatosan halad a forgalom, de a Hősök környékén már dugóra kell készülni. Az Újhídon dolgozik a trafipax.