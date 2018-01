ÚtON: sűrűsödő forgalom, alakulnak a sorok a lámpák előtt

Már sűrűsödik a forgalom. A Tisza Lajos körúton a Dugonics térnél kezd bedugulni, illetve a Hősök kapujánál is sorok vannak. A Somogyi és Oskola utca valamint a Stefánián is csak lépésben lehet haladni. A hidakon folyamatos a haladás. A nagykörúton illetve a külső körúton is sokan vannak, valamint a sugárutakon sincs járműben hiány. A kereszteződésekben a jelzőlámpák előtt már sorok vannak.- A régi hídon baleset Újszeged felé, jobbra nem lehet kanyarodni.A Bakay Nándor és a Huszár utca sarkán baleset miatt helyszínelnek egy sávon halad a forgalom.Jól lehet közlekedni a város útjain. Most kezd élénkülni a forgalom, Újszeged felől a belvárosi híd előtt már vannak a lámpák előtt kicsit várakozni kell,illetve a hídon araszolás van. A Bertalan hídon is sokan közlekednek, de jól lehet haladni. Körutak, sugárutak jól járhatóak, illetve a Hősök kapujánál van egy kis tolódás. Csillag tér környékén is a szokásos reggeli tumultus van .Mars térnél a buszok miatt kicsit torlódik, de nem vészes.