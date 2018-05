ÚtON: telített a belváros, hosszú sorok a nagykörúti lámpáknál

Délutáni helyzetjelentés: Elég sokan vannak így délután is az utakon, főleg a belváros telített, de a nagykörúton is hosszú sorok gyűlnek össze a lámpáknál. A Szőregi út most úgy-ahogy járható, a ülső részek sem annyira vészesek, tényleg inkább a belváros, tehát Somogyi, Oskola, Zrínyi, Stefánia és

vonzáskörzetü torlódnak.



Reggeli helyzetjelentés: A város külső részein, így Tarjánban is igen erős a forgalom. A nagykörút jól járható, a Római körút és a Mars tér magasságában van a legtöbb autó az utakon. Egyre nehezebb viszont a haladás az Aradi tér környékén, a Zrínyi, a Somogyi és az Oskola utcákban. Ahogy azt megszokhattuk, Újszeged telítve van, a Belvárosi hídon araszolva lehet átjutni. - tudatta az ÚtOn partnere, a Rádió Taxi Három.