A Hold- és a Mars-kutatásba is bepillanthatnak a megújult Pannon Csillagda látogatói Bakonybélen

Kép forrása: http://csillagda.net

Megújult a bakonybéli Pannon Csillagda űrkutatást szemléltető kiállítása, amelyen a Hold- és a Mars-kutatásba is bepillantást nyerhetnek a látogatók.A kiállítás keddi megnyitó ünnepségén Sárneczky Krisztián, a Pannon Csillagda szakmai vezetője úgy fogalmazott, hogy a világűrben rejlő végtelen lehetőségeket érzékelteti a kiállítás, melyen a 60-as években indult Hold-kutatás állomásain kívül a várhatón 2030-as években megvalósuló Marsra szállásig ránk váró kihívások is megismerhetők.Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyét felelős államtitkára azt hangsúlyozta, hogy a manapság tapasztalható fényszennyezések miatt a csillagos égnek "rezervátumokra van szüksége", szavai szerint egy ilyen, Európában is egyedülálló létesítmény a Pannon Csillagda is.