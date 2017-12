Adventkor Mária anyaságára is emlékezünk - a Szűzanyát ünnepelve várjuk Krisztust

Adventi koszorú



Az első adventi koszorút egy német evangélikus lelkész, Johann H. Wichern készítette a 19. század elején. Egy felfüggesztett szekérkeréken 24 gyertyát helyezett el, amelyek közül mindennap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig. Ma az adventi koszorún általában négy gyertya található. A gyertyák színe a katolikus hagyomány szerint a bűnbánat színét jelképező lila, kivéve a harmadik vasárnapra jutót, amely rózsaszín. Minden gyertya szimbolizál valamit, az első a hitet, a második a reményt, a harmadik az örömöt, a negyedik pedig a szeretetet. A gyertyák egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre vagy közösségre is utalnak. Az első Ádámra és Évára, a második a zsidó népre, a harmadik Máriára, a negyedik Keresztelő Szent Jánosra emlékezik.

Isten anyja

Mária a hajnal

A képek a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Betlehemi jászol-kiállításán készültek. Fotók: MTI

Adventi koszorú ma már szinte minden háztartásban található. Boldogan gyújtjuk meg a gyertyáit a karácsonyt megelőző négy vasárnapon, ezzel is készítve lelkünket az ünnepre. Az időszakkal kapcsolatos hagyományok azonban sokat koptak az elmúlt évtizedek során: ma már sokkal kevesebben ismerik a gyertyák színének vagy épp az egymást követő hetek vasárnapjainak jelentőségét, mint nagyanyáink idején.S talán azt is, hogy ebben az időszakban nemcsak Jézus Krisztus születéséről emlékezünk meg, hanem Szűz Mária személyében az anyaság csodáját is ünnepeljük.Idén már két láng is fellobbant a koszorún, a harmadik, a mai azonban kilóg a sorból. E vasárnap kivételével ugyanis a bűnbánat és a vezeklés eszméje adja meg a liturgia hangulatát, és „színezi lilára" a mindennapokat. Most vasárnaptól azonban az örömnek adózunk, rózsaszín gyertyát gyújtunk.– Advent idején nemcsak Krisztus, de Mária alakja is kiemelten fontos. Istenanyasága – vagyis az, hogy halandó emberként egy isteni lénynek adott életet – ilyenkor hatalmas hangsúlyt kap, hiszen nyilvánvalóan szorosan kapcsolódik Jézus születéséhez – mondja Frauhammer Krisztina néprajzkutató, és hangsúlyozza, ez, vagyis Szűz Mária istenanyasága nagyon fontos tanítása a katolikus egyháznak.Frauhammer Krisztina szerint az istenanyaság misztériumát a hajnali misék fejezik ki a legjobban ebben az időszakban. – Jézus Krisztus az adventi várakozás végén évről évre újra megszületik a szívünkben. A hajnali, azaz roráte misék pedig szimbolikus értelmükkel az erre való felkészülést segítik – avat be.Ahogy Ferenc pápa idei első adventi beszédében hallhattuk: „A Boldogságos Szűz Mária, az Istenre való várakozás mintaképe és a virrasztás ikonja vezessen minket a fiával, Jézussal való találkozáshoz, és lobbantsa lángra szeretetünket iránta!"

– A hajnal motívuma Mária és Jézus kapcsán egyébként is sokszor megjelenik. Máriát a hajnallal azonosítjuk, míg Krisztust az azt következő fénnyel és világossággal – tudjuk meg. A várandós Mária személyében láthatjuk a reményt, és a megváltás ígéretét, míg a megszülető Jézuséban magát a megváltást.

Boldogasszony hava. Rómában a 7. század előtt kezdték január 1-jén ünnepelni Szűz Mária anyaságát. Január 23-án a késő középkortól a Boldogasszony menyegzője ünnepről, vagyis Mária és József eljegyzéséről is megemlékeztek. A két ünnepről január hónapot magyarul Boldogasszony hava néven is nevezték, ami a népi kalendáriumokban később is megmaradt.

Szálláskeresés

A vallásukat gyakorló hívő emberek még ma is törekednek rá, hogy a hajnali misék látogatásával megtiszteljék az istenanya Mária emlékét is. Bár tény, hogy ma már sokkal kevesebben imádkoznak napfelkelte előtt a templomokban, mint nagyanyáink idején, tudjuk meg a szakértőtől, aki hozzáteszi, a népi gyakorlatban is léteztek Máriával kapcsolatos adventi szokások, amelyek sajnos jórészt már kikoptak.– A késő barokk időkben december 18-án megemlékeztek Mária szülésének várásáról, ám ez nem került a néptől számon tartott ünnepek közé. Bálint Sándor szerint eredetileg ehhez az alkalomhoz kötődhet a szálláskeresés hagyománya – kezdi Frauhammer Krisztina.

Angyali üdvözlet

– A szálláskeresés alatt december 15-étől kilenc napon keresztül kilenc család mindig másik háznál gyűlt össze, hogy imádkozzon a Szent Család képénél. Ezzel a szokással a várakozás mellett felelevenítették az evangéliumi történetet is, amely szerint Mária és József a népszámlálás miatt a férfi szülővárosába, Betlehembe ment, és megérkezvén szállást keresett magának – avat be a szakértő, és rávilágít, az ilyen rítusok régen átitatták a mindennapokat, és segítettek belehelyezkedni az evangéliumi tanítás lényegébe, segítettek megélni a várakozást.Gyakran felelevenített pillanat volt advent idején az angyali üdvözlet motívuma is, tudjuk meg a néprajzkutatótól. – Ez azért fontos, mert Mária az angyali üdvözlet által szerez tudomást a saját istenanyaságáról, arról, hogy azt a gyermeket hordja a szíve alatt, aki elhozza a megváltást a világnak – magyarázza Frauhammer Krisztina, és elmondja, régen kedveltek voltak az ez alkalomból tartott adománykérő és jókívánságmondó kántálások. Ezeken az angyali üdvözletről szóló énekek is felhangzottak, amelyre találóan utal a szokás szegedi elnevezése: angyali vigasság.Mária istenanyaságának egyébként – az adventi időszakot átjáró megható tiszteleten kívül – külön ünnepe is van. Január elsején, karácsony nyolcadnapján emlékezik meg róla a katolikus egyház. Erről 431-ben az epheszoszi zsinaton döntöttek, kinyilvánítva egyben Jézus isteni voltát, és ebből következőleg azt, hogy Jézus szavai Isten szavai voltak. Így azt is, hogy ha Mária Jézus anyja, akkor ő Isten anyja.

Szeplőtelen fogantatás

A szeplőtelen fogantatás dogmáját Boldog IX. Piusz hirdette ki 1854. december 8-án, majd 1857. szeptember 8-án megáldotta és felszentelte a szeplőtelen fogantatás szobrát a római Piazza di Spagnán. IX. Piusz pápa Ineffabilis Deus kezdetű bullájában e szavakkal hirdette ki ünnepélyesen a hitigazságot 1854. december 8-án: „Kinyilvánítjuk, megerősítjük és isteni kinyilatkoztatásnak tekintjük azt a tanítást, miszerint a Boldogságos Szűz Máriát fogantatásának első pillanatától kezdve a mindenható Isten sajátos kegyelme és védelme folytán, az emberiség Megváltójának, Jézus Krisztusnak érdemei erejében, sértetlenül megóvta az eredeti bűn szennyétől" – írja a magyarkurir.hu.

– De fontos megemlékezni még egy Máriával kapcsolatos ünnepről az év végi időszakban. December 8-a a szeplőtelen fogantatás ünnepe, amikor arról emlékezünk meg, hogy Mária fogantatásától kezdve mentes volt az áteredő bűntől. Viszonylag későn, csak a 19. század közepén nyilvánította ezt a tanítást az egyház dogmává, azaz alapvető hittétellé – fejezi be a néprajzkutató.