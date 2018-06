Az antarktiszi anyakőzet emelkedése lassíthatja a globális tengerszint emelkedését

A Science című tudományos folyóiratban publikált tanulmány szerint a nyugat-antarktiszi régió alatti földkéreg évente akár 4,1 centiméterrel is emelkedhet. A tudósok ahhoz hasonlítják a jelenséget, mint amikor valaki felkel egy habszivacsról és az elkezdi visszanyerni eredeti formáját.



Az emelkedés mértéke, amely a világon valaha mért egyik leggyorsabb, valószínűleg gyorsulni fog és az anyakőzet akár 8 méter magasra is megemelkedhet még a század folyamán, segítve a jégtakaró stabilizálódását és megszakítva a globális tengerszint-emelkedést, amely komoly fenyegetést jelent a partmenti területekre Bangladestől egészen Floridáig.



A Dán Műszaki Egyetem és az Ohiói Állami Egyetem munkatársaként is dolgozó Valentina Barletta, a tanulmány vezető szerzője szerint eredményeiket, amelyek "jó hírt" jelentenek az Antarktisz számára, a nyugat-antarktiszi régió Amundsen-tenger körüli részén kihelyezett GPS-es érzékelőkre alapozták.



A nyugat-antarktiszi jégtakaró, amely teljes elolvadása esetén több mint három méterrel növelné a globális tengerszintet, döntő része az óceán fenekén pihen és a jég súlya tartja odalent. A tengerfenék alatti anyakőzet gyors emelkedésével egyre több jég jut ki a szárazföldre, csökkentve a kockázatát a jégtakaró feltöredezésének, amiért a jég alá bejutó melegedő óceánvíz a felelős. Az anyakőzet megemelkedése "növelheti a nyugat-antarktiszi jégtakaró stabilitását a katasztrofális összeomlással szemben" - írták a kutatók.



Egy múlt héten megjelent másik tanulmány szerint 1992 óta háromezer milliárd tonnányi jég olvadt el az Antarktiszon, csaknem egy centiméterrel növelve a globális tengerszintet, és ez a folyamat egyre rosszabbodik. Gyakran évezredekbe telik, amíg a Föld kérge újraformálódik egy-egy nagyobb jégveszteség után.



Skandinávia és Alaszka bizonyos részei például még mindig emelkednek azóta, hogy a legutóbbi jégkorszak végével több mint egy kilométer vastag jégtakaró tűnt el róluk.